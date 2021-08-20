أخبار عاجلة

بالاسماء : المدارس التي سيكون فيها دوام الطَّلبة بالتناوب -
حسين لبيب: «نحترم قرارات اتحاد الكرة.. وجمهور الزمالك يشيد بدوره الكبير» -
شاهد.. ميسي يشارك مع باريس سان جيرمان بديلاً لـ«نيمار» ..فيديو -
وكيل صحة السويس يتابع التجهيزات القائمة بمستشفى الحميات -
حسين لبيب: أتمنى معاملة شيكابالا مثل الشناوي..وهناك من يغضب من استقرار الزمالك -
لبيب: أطلب أن يتم التعامل مع شيكابالا بروح القانون -
تنسيق المرحلة الثانية 2021 .. موعد التقديم والحد الأدنى لكليات علمي وأدبي -
محافظ بورسعيد: «مول الفرما» إضافة للمشروعات التجارية والسياحية -
إصابة ١٠ أشخاص إثر انقلاب سيارة «فان» بطريق القطامية - العين السخنة -
خطة الحكومة: استكمال مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي بتكلفة 55 مليون دينار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأهلي يفوز على جدة بسداسية نظيفة ودياً

Print
الأهلي يفوز على جدة بسداسية نظيفة ودياً الأهلي يفوز على جدة بسداسية نظيفة ودياً

الأهلي يفوز على جدة بسداسية نظيفة ودياً

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي على نظيره فريق جدة، بسداسية نظيفة في المواجهة الودية التي جمعتهما مساء اليوم، على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وسجل أهداف الأهلي كل من: هيثم عسيري (هدفان)، زيـاد الجهني، نوح الموسى، ريان حامد، وفراس الغامدي.

ودخل الأهلي المباراة بتشكيلة مكونة من: محمد الربيعي، ريان حامد، "مناف أبو يابس، عبدالباسط هندي، هاني الصبياني، نوح الموسى، علي الأسمري، زياد الجهني، فراس الغامدي، حسن العلي، وهيثم عسيري.

ووقف مدرب الفريق الألباني "هاسي" على الجاهزية البدنية والفنية لعناصر الفريق الذين لم يشاركوا بصفة أساسية في لقاء الفريق الماضي أمام "الحزم".

وتأتي المواجهة الودية في إطار تجهيز كافة عناصر الفريق استعداداً لمواجهة "ضمك" الأربعاء المقبـل، ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


فيما أدت القائمة الأساسية التي شاركت في لقاء الفريق الماضي أمام "الحزم" تدريبات تقوية العضلات وتمارين رفع المعدل اللياقي، داخل صالة الحديد بمقر النادي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الاتفاق يكمل أجانبه بالتعاقد مع الجزائري أيوب عبداللاوي

الاتفاق يكمل أجانبه بالتعاقد مع الجزائري أيوب عبداللاوي

الأخضر الأولمبي يدشن تدريباته في معسكر الرياض .. استعدادًا لغرب آسيا

الأخضر الأولمبي يدشن تدريباته في معسكر الرياض .. استعدادًا لغرب آسيا

"الربعي"مديرًا للمركز الإعلامي لنادي أبها

"الربعي"مديرًا للمركز الإعلامي لنادي أبها

"تعليم الليث": عودة آمنة لـ٣٠ ألف طالب وطالبة لمقاعد الدراسة وسط التدابير الاحترازية

"تعليم الليث": عودة آمنة لـ٣٠ ألف طالب وطالبة لمقاعد الدراسة وسط التدابير الاحترازية