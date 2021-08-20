أخبار عاجلة

بالاسماء : المدارس التي سيكون فيها دوام الطَّلبة بالتناوب -
حسين لبيب: «نحترم قرارات اتحاد الكرة.. وجمهور الزمالك يشيد بدوره الكبير» -
شاهد.. ميسي يشارك مع باريس سان جيرمان بديلاً لـ«نيمار» ..فيديو -
وكيل صحة السويس يتابع التجهيزات القائمة بمستشفى الحميات -
حسين لبيب: أتمنى معاملة شيكابالا مثل الشناوي..وهناك من يغضب من استقرار الزمالك -
لبيب: أطلب أن يتم التعامل مع شيكابالا بروح القانون -
تنسيق المرحلة الثانية 2021 .. موعد التقديم والحد الأدنى لكليات علمي وأدبي -
محافظ بورسعيد: «مول الفرما» إضافة للمشروعات التجارية والسياحية -
إصابة ١٠ أشخاص إثر انقلاب سيارة «فان» بطريق القطامية - العين السخنة -
خطة الحكومة: استكمال مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي بتكلفة 55 مليون دينار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعثة الأخضر تحت 20 عاماً تغادر إلى سلوفينيا للمشاركة في الدورة الدولية

Print
بعثة الأخضر تحت 20 عاماً تغادر إلى سلوفينيا للمشاركة في الدورة الدولية بعثة الأخضر تحت 20 عاماً تغادر إلى سلوفينيا للمشاركة في الدورة الدولية

بعثة الأخضر تحت 20 عاماً تغادر إلى سلوفينيا للمشاركة في الدورة الدولية

تغادر بعثة السعودي تحت 20 عاماً في ساعة مبكرة من صباح بوم السبت إلى جمهورية سلوفينيا؛ لإقامة معسكر إعدادي يتخلله المشاركة في دورة ودية دولية تستمر حتى التاسع من سبتمبر المقبل، بمشاركة منتخبات مقدونيا الشمالية، وسلوفاكيا، وروسيا.

وكان المنتخب الوطني السعودي قد اختتم تدريباته على الملعب الرديف باستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، والتي استمرت لمدة 3 أيام، تحضيراً للمغادرة إلى سلوفينيا.

وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي، والتي بدأت بتمارين الإحماء، أعقبها مناورة على كامل الملعب.

الجدير بالذكر أن هذا المعسكر يأتي بعد تحقيق المنتخب كأس بطولة العرب للشباب تحت 20 عاماً في يوليو الماضي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تاكيس جونياس ينتقد اختيارات البدري مع المنتخب بسبب ظلم لاعبي بيراميدز

تاكيس جونياس ينتقد اختيارات البدري مع المنتخب بسبب ظلم لاعبي بيراميدز

المنتخب السعودى يعسكر الليلة استعدادًا لمواجهة فيتنام بتصفيات المونديال

المنتخب السعودى يعسكر الليلة استعدادًا لمواجهة فيتنام بتصفيات المونديال

"الآسيوي" يُسلِّط الضوء على المنتخب السعودي أحد عمالقة قارة آسيا

"الآسيوي" يُسلِّط الضوء على المنتخب السعودي أحد عمالقة قارة آسيا

"الآسيوي" يُسلِّط الضوء على المنتخب السعودي أحد عمالقة قارة آسيا

"الآسيوي" يُسلِّط الضوء على المنتخب السعودي أحد عمالقة قارة آسيا