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في أقل من يومين.. نقل 24 مريضًا بـ"صحي مكة" لمستشفيات متخصصة

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"المسعودي" لـ"سبق": العمل جارٍ لإعادة تشغيل الخدمة وإعادة جدولة مواعيد المرضى

في أقل من يومين.. نقل 24 مريضًا بـ

كشف المتحدث باسم التجمع الصحي بمكة المكرمة حاتم المسعودي أنه فور قرار تعليق الخدمة في قسم الصحة النفسية بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة تم العمل بجهد كبير على نقل ٢٤ مريضًا إلى مستشفيات متخصصة خلال أقل من ٤٨ ساعة، مؤكدًا أنه تم نقل ٢٣ مريضًا إلى الطائف، ومريض إلى جدة، وجميعهم يحظون بعناية صحية متخصصة.

وأشار "المسعودي" إلى أن الإغلاق جاء بناء على التنسيق لتحسين تجربة المريض من خلال إعادة جدولة مواعيد العيادات إلى الفترة المسائية في مبنى العيادات العامة لاستمرار تقديم الخدمة، إضافة إلى استمرار استقبال الحالات الطارئة في طوارئ المستشفى على مدار الساعة. وضمن الجهود المبذولة تم التنسيق مع المستشفيات المتخصصة في المنطقة لتحويل حالات التنويم إليها إذا دعت الحاجة لحين إيجاد الحلول التي تعيد تشغيل الخدمة في مكة المكرمة مرة أخرى.

ويؤكد تجمع مكة المكرمة الصحي لأهالي المرضى وذويهم أن صحة وسلامة المرضى محل اهتمام وأولوية، وجارٍ العمل على إعادة تشغيل الخدمة في مكة المكرمة، إضافة إلى العمل المستمر لتقديم رعاية صحية متكاملة، مع العمل على عدم تكرارها مرة أخرى.

وقال المستشفى عبر موقعه الرسمي إنه ستتم إعادة جدولة مواعيد مرضى الصحة النفسية من الفترة الصباحية إلى الفترة المسائية ‏بدءًا من يوم الأحد الموافق 1443/ 1/ 14، وستكون في الفترة المسائية من الساعة الرابعة مساء حتى الساعة الثامنة دون أي تأثير على مواعيد المرضى المجدولة سابقًا.

عبدالرزاق البجالي مكة المكرمة

أحمد العبدالله

أحمد العبدالله مكة المكرمة

في أقل من يومين.. نقل 24 مريضًا بـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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