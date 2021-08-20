المصري كيدز: حمو النيل والأطفال.. الأسباب وطرق العلاج

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كثير من الأطفال يصابون بحساسية حمو النيل مع ارتفاع درجات الحرارة، وهو شائع بسبب الحر مع الرطوبة.

تقول الدكتورة رانيا لطيف، إخصائية طب الأطفال وحديثى الولادة: يصاب الأطفال بحساسية حمو النيل، خصوصا الرضع، لعدة أسباب، منها قلة الاستحمام بسبب خوف الأم على البيبى، وبسبب كثرة الملابس التى تسبب الحر والعرق.

وأوضحت الدكتورة رانيا أن الأعراض عبارة عن حبوب حمراء صغيرة برأس أو من غير رأس، وتظهر أكثر فى المناطق التى يصعب العرق أن يتبخر فيها أو فى احتكاك جامد بين الجلد والملابس، مثل: الرقبة والظهر وثنيات الجسم عند الإبط والحوض، ويصاب الطفل بحكة شديدة.

وأضافت: يجب علاج الحساسية فور ظهورها لأن التهاب الغدد العرقية يمكن أن يتسبب فى انفجارها، والعرق يتسرب لأنسجة الجلد الداخلية ويسبب التهابات شديدة ودمامل وغيرهما.

وأوصت الدكتورة رانيا بعدة نصائح للوقاية من حساسية حمو النيل:

1- الاستحمام مرتين يوميا بصابونة جلسرين والابتعاد عن الشاور جيل واللوشن وما إلى ذلك لأنها تسد المسام وتزيد حساسية الجلد.

2- تغيير ملابس الطفل عند تعرقها.

3- تهوية المكان للطفل دائما بالتكييف أو المروحة، لكن عند استخدام المروحة يجب أن تكون غير موجهة على جسم الطفل مباشرة.

4- تقليل ملابس الطفل حسب حرارة الجو.

5- تقليب الأطفال الرضع أثناء النوم ومسح العرق وإعطاء فيتامين (د) يساعد على تنظيم العرق.

6- الابتعاد تماما عن تعرض الطفل للشمس أو الخروج فى الأماكن المغلقة.

7- استخدام الملابس القطنية طوال الصيف والابتعاد عن الألياف الصناعية والبوليستر.

8- ممنوع استخدام بودرة التلك لأنها تساعد فى البداية لكنها تتسبب فى سد المسام.