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انطلاق بطولة الجمهورية للقوارب الشراعية والانزلاق على في الإسكندرية

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انطلاق بطولة الجمهورية للقوارب الشراعية والانزلاق على الماء في الإسكندرية انطلاق بطولة الجمهورية للقوارب الشراعية والانزلاق على في الإسكندرية

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انطلقت فعاليات المرحلة الأولى الصيفية من بطولة الجمهورية للقوارب الشراعية مساء أمس الأول، في منطقة الميناء الشرقى، حيث يطلق إشارة البدء المهندس عمرو أبوالسعود رئيس الاتحاد المصرى للشراع والانزلاق على .

وقال على البارودى رئيس لجنة الإعلام بنادى اليخت المصرى بالإسكندرية، إن النادى يستضيف المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية للقوارب الشراعية، خلال الفترة من الخميس 19 أغسطس إلى الثلاثاء 24 أغسطس 2021 بالميناء الشرقى بالإسكندرية.

وأضاف أنه يشارك في البطولة 70 لاعبا ولاعبة من مختلف الأندية المصرية، يمثلون 7 طرازات هي أوبتمست- ليزر ستاندرد- ليزر راديال- ليزر 4.7- وألواح شراعية طراز تكنو وR S X، حيث تقام البطولة تحت إشراف الاتحاد المصرى للشراع والانزلاق على الماء، برئاسة المهندس عمرو أبوالسعود.

ورصدت «المصرى اليوم» فعاليات انطلاق المرحلة الأولى من البطولة في الميناء الشرقى، كما رصدت مراحل تجهيز اللاعبين للشراع قبل انطلاق الفعاليات.

المصرى اليوم

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