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قال المهندس عمرو أبوالسعود، رئيس الاتحاد المصرى للشراع والانزلاق على الماء، إن مصر تسير على الطريق الصحيح فيما يتعلق برياضة القوارب الشراعية المفتوحة والانزلاق على الماء، فضلًا عن تقديم الدعم المادى واللوجستى غير المحدود لتحسين المستوى التنافسى عربيًا وإفريقيًا ودوليًا، وتكوين قاعدة كبيرة من المدربين لتحسين مستوى هذا النوع من الرياضات المائية.

وتحدث «أبوالسعود»، عن تكلفة رياضة القوارب الشراعية والانزلاق على الماء، وبرامج الاتحاد المصرى للعبة والنهوض بها لتحقيق مراكز متقدمة فى هذا المجال عربيًا وإفريقيًا، كما تحدث عن استضافة البطولة العربية للشراع والمزمع تنظيمها فى مدينة العلمين الجديدة فى أكتوبر المقبل.. وإلى نص الحوار:

المصري اليوم تحاور «المهندس عمرو أبوالسعود» رئيس الاتحاد المصرى للشراع والانزلاق على الماء

■ فى البداية نريد إلقاء الضوء على رياضة الشراع المفتوحة والانزلاق على الماء؟

- تندرج رياضة القوارب الشراعية المفتوحة بطرازاتها المتنوعة والمختلفة تحت مصطلح «الرياضات المائية»، شأنها شأن العديد من الرياضات المختلفة والمتنوعة، وتتسم أغلب رياضات الماء بالمتعة والإثارة والمرح، وواحدة من الرياضات المائية الممتعة والمختلفة هى رياضة الإبحار أو الشراع، وهى إحدى الرياضات المائية المشوقة والمهمة، وهى عبارة عن فن التحكم بالقارب الشراعى والقدرة على السيطرة عليه وتغيير وضبط مساره فى مواجهة الرياح والأمواج، بمعنى أن اللاعب يستطيع بمهارة عالية ترويض الأمواج والرياح من خلال تحريك الشراع أثناء التلاعب بالرياح والأمواج.

المصري اليوم تحاور «المهندس عمرو أبوالسعود» رئيس الاتحاد المصرى للشراع والانزلاق على الماء

■ تشاركون فى إطلاق إشارة البدء لانطلاق فعاليات المرحلة الأولى من رياضة الشراع والانزلاق على الماء فى نادى اليخت فى الإسكندرية.. حدثنا عن النادى تحديدًا باعتباره الأقدم فى مصر والمنطقة المتخصصة فى هذا النوع من الرياضات؟

- بالفعل، يعتبر نادى اليخت فى الإسكندرية هو أول نادٍ للشراع والانزلاق على الماء على مستوى مصر وإفريقيا والمنطقة العربية، لذلك يستضيف فعاليات المرحلة الأولى بالاشتراك مع الاتحاد المصرى للشراع، والتى يتم إجراؤها على 6 أيام، كل 3 أيام بطرازات مختلفة عن الأيام الأخرى.

المصري اليوم تحاور «المهندس عمرو أبوالسعود» رئيس الاتحاد المصرى للشراع والانزلاق على الماء

■ ماذا عن هذا النوع من الرياضات؟ وهل هناك توسع فى المجال مستقبلًا؟

- نشاط الشراع والانزلاق على الماء وقاعدة الممارسين والمشاركين بدأت فى تزايد كبير، خاصة بعد تأهل مصر فى الأوليمبياد.. وعلى الرغم من أن مصر لم تحقق ميدالية فى الأوليمبياد إلا أنها تأهلت للمشاركة فى الفعاليات من خلال اللاعبين «على نبيل» و«خلود منسى».

■ هل هناك آلية جديدة للتعامل مع هذا النوع؟ وكيف نحقق الدوام والاستمرارية لسنوات مقبلة؟

- هناك اتجاه فى الاتحاد يتلخص فى استكمال- وبشدة- مسيرة الفترات السابقة، خاصة أننا تأهلنا فى لندن بلاعب ألواح شراعية، وفى بطولة جانيرو تأهلت مصر بلاعب من طراز ستاندرد، والعام الحالى تم التأهل بلاعبين اثنين.. «وعلشان النشاط يبقى مستمر ولديه ديمومة واستدامة، لابد من تكوين قاعدة كبيرة من المدربين ولجنة منظمى السباق الخاصة بالشراع والانزلاق على الماء، وكذا قاعدة من الحكام.. باعتبارها عوامل مهمة لنجاح منظومة رياضة الشراع فى مصر بشكل عام، والاتحاد شغال على هذا الأمر»، حيث يتم عقد وتنظيم دورات إعداد للحكام بالاشتراك وبدعم كبير مع الاتحاد الدولى للشراع، وكذلك عقد دورات تدريبية فنية متخصصة سواء فى مجال القوارب الشراعية المفتوحة أو الانزلاق على الماء.

المصري اليوم تحاور «المهندس عمرو أبوالسعود» رئيس الاتحاد المصرى للشراع والانزلاق على الماء

■ ماذا عن وضع مصر عربيًا وإفريقيًا فى مجال الشراع والانزلاق على الماء؟

- لدينا كوادر مدربة وتتمتع بكفاءة عالية فى هذا النوع من الرياضات، فضلا عن كون مصر فى المركز الأول إفريقيًا.. ولعل ما يؤكد هذا التقدم حصول مصر على موافقة من الاتحاد العربى للشراع والانزلاق على الماء على تنظيم واستضافة البطولة العربية المقرر انعقادها فى مدينة العلمين الجديدة فى أكتوبر المقبل، خاصة أن الدول العربية- وخاصة الخليجية- لديها إجراءات مشددة لمواجهة فيروس كورونا فيما يتعلق بالبطولات العربية، وتم إنهاء الإجراءات والاستعدادات الخاصة بالبطولة.. ومن المنتظر القرار النهائى من الاتحاد العربى بالانطلاق رسميًا، حيث يشارك فيها من 12 إلى 15 دولة عربية وخليجية ودول شمال إفريقيا، فستكون حدثا عالميا فريدا من نوعه فى مصر.

المصري اليوم تحاور «المهندس عمرو أبوالسعود» رئيس الاتحاد المصرى للشراع والانزلاق على الماء

■ هذا يعنى أن رياضة الشراع تحظى باهتمام كبير فى مصر؟

- بالتأكيد.. وإن كانت رياضة الشراع مزدهرة فى عمان والإمارات لاستضافتهما بطولات عالمية فى هذا المجال، ما يعطى دفعة كبيرة لتطوير الرياضات المائية لدى هاتين الدولتين، باعتبارهما من الدول التى تولى اهتماما كبيرا بالشراع، فضلًا عن أن معظم الدول العربية لديها طفرة كبيرة فى هذا المجال.

المصري اليوم تحاور «المهندس عمرو أبوالسعود» رئيس الاتحاد المصرى للشراع والانزلاق على الماء

■ هل رياضة الشراع فى مصر مكلفة كما يتردد؟

- بلا شك، تعد رياضة الشراع والانزلاق على الماء من الرياضات المكلفة جدًا، ما يجعل الاتحاد يؤازر جميع أولياء الأمور الذين يلعب أولادهم الشراع، وكذا النوادى المتبنية إياهم، لأنها رياضة تعتمد على القارب، وثمنه عالٍ جدا، وأيضًا لاعب واحد فقط من يمارس النشاط على كل قارب فى وقت واحد، وكذا تكلفة التدريب لأنه يكون فى لانش مرافق للقوارب أثناء المنافسة.

المصري اليوم تحاور «المهندس عمرو أبوالسعود» رئيس الاتحاد المصرى للشراع والانزلاق على الماء

■ هل نستطيع القول بأن مصر على الطريق الصحيح فى مجال الرياضات المائية، وخاصة رياضة الشراع والانزلاق على الماء؟

- بلا شك، مصر حاليا، وخاصة بعد الإنجاز الذى تحقق خلال الفترات الأخيرة وآخرها الأوليمبياد، تسير على الطريق الصحيح فى رياضة الشراع. والاتحاد يسعى حاليا بالتعاون مع الشركات الراعية الفترة المقبلة لبحث آلية لتوفير تمويل لتعظيم موارد الاتحاد دون اللجوء الكلى إلى وزارة الشباب والرياضة، حتى لا نصبح عبئًا على الوزارة، وإنْ كانت تقدم دعما كبيرا جدا، بل تعتبر داعما رئيسا للاتحاد وتساهم بقدر كبير.