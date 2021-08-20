نائب رئيس الأمن الإلكتروني بـ«إكسبو 2020 دبى» تكشف لـ«المصرى اليوم» ملامح أول حدث حضوري عالمي بعد «كورونا»

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قالت نائب رئيس الأمن الإلكترونى والتكيف فى معرض «إكسبو 2020 دبى»، إيمان العوضى، إن «إكسبو» يوفر تجارب تقنية مميزة ومبهرة، حيث يوجد أكثر من 150 روبوتا ستتفاعل مع زوار الحدث الدولى على مدار أشهره الستة، وستكون الروبوتات مزودة بتقنيات مثل شاشات اللمس المتعدد، وتعيين الكائنات والتعرف عليها بالاستعانة بالذكاء الاصطناعى، وقدرات شبكات الجيل الخامس للاتصالات، وستؤدى مجموعة متنوعة من المهام، بما فيها الترحيب بالزوار، وتقديم المساعدة إليهم، والمشاركة فى عروض خاصة، إلى جانب المساهمة فى توصيل الأطعمة والمشروبات وخدمات الضيافة، والكثير من التقنيات بانتظار الزوار.

وأضافت لـ«المصرى اليوم» أن هناك برنامج إكسبو لايف، وهو برنامج الشراكة والابتكار العالمى فى إكسبو، والذى يدعم بالفعل 140 مشروعا من 76 دولة، يقدم كل منها حلولا مبتكرة لتحديات مُلحّة، بما يساعد على تحسين حياة الناس أو حماية كوكب الأرض.

وتابعت: «ساهم إكسبو لايف، بمخصصاته البالغة 100 مليون دولار أمريكى، فى تسريع الحلول الإبداعية التى تعمل على تحسين جودة الحياة، مع الحفاظ على عالمنا، ويدعم هذه الحلول ويروج لها، إلى جانب تقديمه الِمنح، يسلط برنامج إكسبو لايف الضوء على مُبتكِريه العالميين فى جناح إكسبو لايف، ليساهم فى ربطهم بشبكة دولية من الدول المشاركة والمؤسسات العالمية، وملايين الزوار المتوقع حضورهم فى إكسبو، وعلى مدار البرنامج، عملت لجنة التقييم، التى تضم أكثر من 40 عضوا، على دراسة طلبات التقديم».

وأوضحت «العوضى» أن «إكسبو لايف» يتيح فرصا للانتشار وتكوين علاقات اجتماعية، بهدف تحفيز التفكير الإبداعى والتعاون بين طلاب الجامعات لإيجاد حلول لمشاكل تواجهها دولة الإمارات والمنطقة، ما ساهم فى تسريع تطوير الابتكارات العملية والمفاهيم الجديدة لاعتمادها وصنع النماذج الأولية منها، تمهيدا لتطبيقها تجاريا.

وأشارت إلى مشروع شيزلونج للرعاية الصحية من مصر، وهو عبارة عن منصة للعلاج النفسى مدعومة باللغة العربية توفر الخصوصية للمرضى الذى يعانون من مشاكل الصحة النفسية فى العالم العربى.

وتتيح المنصة لمستخدميها التحدث مع إخصائيين نفسيين فى أى وقت.

ويهدف المشروع إلى معالجة هذه المشكلة عن طريق ربط الأشخاص الذين يحتاجون إلى خدمات الصحة النفسية عبر تطبيق هاتفى.

انضم مشروع شيزلونج إلى برنامج إكسبو لايف فى عام 2019 وحصل على منحة مالية، ويقدم خدماته حاليا إلى 70 ألف شخص من 65 دولة ويضم 400 معالج من 18 دولة.

وتقدم المنصة جلسات مجانية لغير القادرين ولفئات معينة من المجتمع، كما تمنح الدعم النفسى للسيدات اللاتى يتعرضن للعنف الأسرى بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للمرأة فى جمهورية مصر العربية.

وأشار فريق عمل شيزلونج إلى أن المشروع أطلق أيضا حملة للدعم النفسى خلال جائحة كوفيد-19، شملت الأطقم الطبية فى مستشفيات الحجر الصحى، بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية.

برنامج إكسبو يسلط الضوء على 50 مشروعا تقدم بالفعل حلولا فعالة ومستدامة لبعض أكبر التحديات التى نواجهها، مع الالتزام بتوسيع هذه الحلول على نطاق عالمى.