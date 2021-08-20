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«ثقافة المنيا» تحفى بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة

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«ثقافة المنيا» تحفى بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة «ثقافة المنيا» تحفى بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة

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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى، حيث قدم بيت ثقافة سمالوط ورشة فنية لتعليم الرسم بالورق والفوم، بجانب عرض لفيلم تسجيلى عن قناة السويس الجديدة إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، كما أقام بيت ثقافة جاهين محاضرة بعنوان «دور الجيش في تحقيق السلم والأمن الاجتماعي» حاضرها مختار عبدالفتاح، تحدث فيها عن مفهوم الأمن القومى وكيفية تحقيقه للحفاظ على الوطن.

قدم قصر ثقافة مغاغة عرض فيلم لسينما الأطفال بعنوان «the forest»، بجانب مسابقة في المعلومات العامة بمكتبة طمبدى الثقافية، كما ناقش بيت ثقافة صندفا كتابًا بعنوان «الفن والقومية العربية» تأليف محمد صدقي الجباخنجي، وناقشت مكتبة إسحاق الثقافية كتابًا بعنوان « والمستقبل» لأحمد شوقى، بجانب ورشة فنية عن هجرة الرسول «ص» بمكتبة دهمرو الثقافية.

نظم بيت ثقافة صندفا محاضرة بعنوان «قيم التسامح في المجتمع المصري» حاضرها خالد غريب وتحدث عن أوجه التسامح في مجتمعنا وما ينبغى أن تكون عليه المعاملات في مجتمعنا المصرى، فيما يواصل بيت ثقافة ديرمواس تقديم منفذ لبيع الكتاب لليوم الثانى على التوالى بمركز شباب قرية بني حرام، ويستمر حتى ١٩ أغسطس، يتضمن المعرض ٦٠٠ كتاب من إصدارات الهيئة التي تتنوع ما بين الأدب والفلسفة والشعر والعديد من إصدارات مجلة الحوار.

المصرى اليوم

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