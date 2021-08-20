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برلماني : قانون الإيجار القديم لم يعرض على مجلس النواب الحالي ()

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برلماني : قانون الإيجار القديم لم يعرض على مجلس النواب الحالي (فيديو) برلماني : قانون الإيجار القديم لم يعرض على مجلس النواب الحالي ()

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قال أشرف الشبراوي، عضو مجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم، تم عرضه على لجنة الإسكان في برلمان 2015، وتم تناول الجانب التجاري منه وليس السكني.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون الإيجار القديم لم يتم عرضه في البرلمان الحالي بلجنة الإسكان أو الجلسة العامة.

ولفت أشرف الشبراوي، عضو مجلس النواب، إلى أنه هناك سعي للتوصل لقانون يراعي مصالح الطرفين المالك للوحدة السكنية والمستأجر.

وأكد أن اقتراحات على حل مشكلة القانون على 5 سنوات، وذلك لمراعاة صاحب الملك والمستأجر وأن تكون هناك علاقة متوازنة بينهما.

واختتم أشرف الشبراوي، عضو مجلس النواب، أنه يجب ألا يكون هناك عقد أبدي وإنما المفروض أن يكون العقد محدد المدة سنة مثلاً.

المصرى اليوم

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