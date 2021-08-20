«ثقافة الفيوم» تناقش أهمية تنظيم الأسرة

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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة الفيوم بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، عددا من الأنشطة الفنية والثقافية، حيث نظمت مكتبة الطفل والشباب بطامية احتفالية بمناسبة الحملة القومية لتنظيم الأسرة، ضمن مبادرة وزارة الصحة «حقك تنظمي»، بالتعاون مع إدارة طامية الصحية بحضور الشيخ عبداللطيف أحمد مدير الأوقاف والقس فولبس حنا ممثلا عن الكنيسة، تم خلالها الحديث عن أهمية تنظيم الأسرة لصحة المرأة وللمجتمع بشكل عام، ثم فقرة غناء للطالبة ساندي وأغنية «فيها حاجة حلوة»، وعلى هامش الاحتفالية تم افتتاح معرض لنادي المرأة؛ كما عقد بيت ثقافة ابشواى محاضرة بعنوان «الصناعات الصغيرة ودورها في بناء المجتمع» لماجد لطفي، تحدث خلالها عن مفهوم الصناعات الصغيرة وعن تجارب بعض البلاد المتقدمة، وأهمية الصناعات الصغيرة في النهوض بالاقتصاد، فيما نظمت مكتبة سيلا الفرعية جلسة حوارية بعنوان «الثقافة وترسيخ الهوية الوطنية».

أقام بيت ثقافة اطسا محاضرة بعنوان «قناة السويس الجديدة ودورها في التنمية» للدكتورة أسماء الهرش تحدثت فيها عن تعريف القناة الجديدة وأسباب نشأتها رغم وجود القناة القديمة، كما تحدثت عن الدور المباشر للقناة، بينما عقدت مكتبة الشباب بمكتبة الفيوم العامة محاضرة بعنوان «تجديد الخطاب الديني في مواجهة التطرف» للشيخ محمد أحمد، تضمنت المحاضرة مفهوم تجديد الخطاب الدينى ومحاربة الأفكار المتطرفة حتى ننهض بمصرنا الحبيبة، كما أعدت مكتبة اللاهون محاضرة بعنوان «نشر الوعي لدى الفرد في رعاية الأبناء» ألقتها عبير عبدالتواب، تحدثت فيها عن نشر الوعي لدى الفرد في رعاية الأبناء وعن كثرة الإنجاب والآثار السلبية التي يتعرض لها المجتمع بسبب الزيادة السكانية.

نظمت مكتبة الكعابي الجديدة محاضرة بعنوان «حقوق الإنسان في الإسلام» للشيخ ناصر روبي، كما عقدت مكتبة قلمشاه الفرعية محاضرة دينية بعنوان «فضل يوم عاشوراء» للشيخ حسن هلباوي من الأزهر الشريف، تحدث عن اليوم الذي نجي فيه الله سيدنا موسى عليه السلام، من بطش فرعون وقومه.