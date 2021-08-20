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مجلس الوزراء يوافق على تغيير مسمى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة سوهاج

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مجلس الوزراء يوافق على تغيير مسمى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة سوهاج مجلس الوزراء يوافق على تغيير مسمى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة سوهاج

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وافق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزرا ء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وتغيير مسمى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة سوهاج، لتصبح كلية «الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعي».

صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، وقال – في تصريح له اليوم- أن الكلية أحدثت نقلة كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات واكبت الطفرة التكنولوجية على مستوى العالم، لافتا إلى أن جامعة سوهاج تسعى لأن يكون لها دور في التحول نحو الإقتصاد الرقمي الذي أصبح يقود كل الإقتصاديات، وأن الدولة توجهت مؤخراً نحو الرقمنة والتحول الرقمي بصفة عامة والذكاء الإصطناعي خاصة.

وأشار عبدالخالق، إلى أن كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعي بالجامعة تضم العديد من الأقسام منها علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، ونظم المعلومات وشبكات الحاسب، وأيضا برنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية، وبرنامج الذكاء الإصطناعي وعلوم البيانات.

المصرى اليوم

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