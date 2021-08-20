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كشفت المطربة رنا سماحة عن حملها في طفلها الأول من زوجها الملحن سامر أبوطالب.

ونشرت مقطع فيديو لها، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، كشفت من خلاله عن حملها، وعلقت على الفيديو، قائلة: «إحساس كبير.. شعور خطير.. حاجة جامدة بتربطنا».

وإنهالت التعليقات والتهانئ من جمهورها ومحبيها على الفيديو، حيث كتب أحدهم :«احلى مامى في الدنيا يشرف على خير البيبى القمر»، وقالت أخرى:«ما شاء الله لا قوة إلا بالله يا حبيبتي ربنا يكملك على خير ونشوف احلى بيبي في الدنيا».

وتستعد الفنانة رنا سماحة، لإحياء حفل غنائي كبير يوم الثلاثاء الموافق ٧ سبتمبر وذلك على خشبة مسرح قاعة النهر في ساقية الصاوي في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ومن المقرر أن تقدم رنا سماحة، عددا من أبرز الأغاني الخاصة بها التي يحبها الجمهور.