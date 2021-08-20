قيس سعيد يكرم أبطال تونس الفائزين بميداليات في أولمبياد طوكيو

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كرم الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الجمعة أبطال تونس الأولمبيين المتوجين بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ومنح سعيّد الوسام الرياضي الوطني من الطبقة الأولى للسباح أحمد أيوب الحفناوي، المتوج بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر سباحة حرّة في طوكيو.

كما منح سعيد الوسام الرياضي الوطني من الطبقة الثانية إلى محمد خليل الجندوبي، الفائز بالميدالية الفضية في التايكوندو، في وزن 58 كجم في الأولمبياد.

ووجه سعيد كلمة تشجيعية للسباح الحفناوي قائلا: «الميدالية الذهبية وشحت بها صدرك، وصدر كل التونسيين وهو ذهب خالص يقيم الدليل على أن إرادة التونسيين يمكن أن تصل بهم إلى أعلى المراتب».

وأضاف: «عملك وجهدك ومثابرتك على التمارين مكنتك من هذه الميدالية التي يفتخر بها كل التونسيين. ها أنت اليوم تقف موشح الصدر وأرجو أن تواصل توشيح صدرك بالذهب فأنت بطل وتستحق كل التكريم».

وتابع قيس سعيد قائلا: «تونس تتذكر دائما الميدالية الذهبية الأولى التي أحرزها محمد القمودي في أولمبياد المكسيك، وكانت فرحة عارمة في تونس وجاءت بعدها بعض الميداليات الذهبية».

كما وجه الرئيس التونسي كلمة تشجيعية للبطل خليل الجندوبي، فقال: «الميدالية الفضية وشاح على صدرك وعلى صدر تونس العزيزة وأنا على يقين أنك ستفوز في المرة القادمة بالميدالية الذهبية. تستحقون كل التكريم».

وختم سعيد قائلًا: «سنعمل على النهوض بالقطاع الرياضي لأن لدينا الكثير من الطاقات لكن لم تجد حظها للتألق وسنوفر لها كل الشروط لذلك».

تجدر الإشارة إلى أن تونس شاركت في «طوكيو 2020» بـ63 رياضيا ورياضية، وتوجت بميداليتين فقط.