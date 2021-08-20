بث مباشر لحظة بلحظة .. الأهلي (0)-(0) المصري (الشوط الأول)

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره المصري البورسعيدي في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة 20-8-2021 على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق- ياسر إبراهيم- أيمن أشرف- على معلول

خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر

الهجوم: صلاح محسن

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي- رامي ربيعة- محمد هاني- أليو ديانج- بدر بانون- محمود وحيد- كهربا- مروان محسن- والتر بواليا

وخرج من القائمة: مصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.

حراسة المرمى: عصام ثروت

الدفاع: كريم العراقي - عمرو موسى - أحمد شوشة - أحمد شديد قناوي

الوسط: حجاج عويس - فريد شوقي - عمر كمال عبدالواحد - عبداللطيف جريندو - أحمد رفعت

الهجوم: أحمد جمعة

وعلى مقاعد البدلاء: أحمد مسعود - محمد عنتر - محمد جابر - حسن علي - كازادي كاسونجو - إسلام صلاح - إيزي ايميكا - زياد فرج - إسلام عطية

أبرز أحداث اللقاء:

بداية المباراة

ولمتابعة مشاهدة مباراة الاهلى ضد المصري البورسعيدي بث مباشر اضغط هنا

ينطلق اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - على لطفي - مصطفى شوبير.

خط الدفاع: على معلول - أكرم توفيق - محمود وحيد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - بدر بانون - محمد هاني - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمود كهربا - مروان محسن - حسين الشحات - صلاح محسن - والتر بواليا - طاهر محمد طاهر.

تنقل شبكة أون تايم سبورت مباريات الدوري المصري في بث مباشر وبشكل حصري في مصر وفي العالم عبر ترددها على الأقمار الصناعية المختلفة، وتوفر أون سبورت برنامج تحليلي قبل المباريات يوفر متعة المشاهدة للمتابعين.

- الأهلي والمصري التاسعة مساء يوم الجمعة 20- 8- 2021، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 32.

- الأهلي والجونة أحد يومي 23-24 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 33.

- الأهلي وأسوان أحد يومي 26-27 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 34 والأخيرة.