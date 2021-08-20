ضبط 10 محاضر تهرب جمركي لبضائع متنوعة

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الوسطي والجنوبية عمليات برئاسة الدكتور هشام العدوي بالتنسيق مع ادارة متابعة الاعفاءات والادارة المركزية للسماح المؤقت والادارة العامة للمناطق الحرة من ضبط 10 محاولات للتهرب الجمركى لشركات والاشخاص لمخالفتهم لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975

وتشكلت لجان الضبط من نادر جورج وروماني فؤاد وعبدالله ابراهيم ومايكل سمير ومحمد اسماعيل وروفائيل سليمان مديري الادارات بالمكافحة وهشام فتحي ومحمود النجار ومحمد عبدالله ومصطفي سلطان وقناوي عثمان ووائل شعبان وعبدالمنصف عبدالعال واحمد عادل وحسن زايد مفتشي الادارة.

حيث تم ضبط كميات من الأقمشة والمشروبات الكحولية (خمور) أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم وسيارات مخالفة لنظم الاعفاءات الجمركية.

وبلغ اجمالي التعويضات المستحقة 2995077.2 2 مليون و995 ألف و77 جنيها.

وتقدم اصحاب الشأن بطلبات تصالح في جميع المحاضر وقاموا بسداد المستحقات الجمركية بالكامل.