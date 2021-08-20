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مكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة تضبط 10 محاضر تهرب لبضائع متنوعة

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مكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة تضبط 10 محاضر تهرب لبضائع متنوعة مكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة تضبط 10 محاضر تهرب لبضائع متنوعة

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الوسطي والجنوبية عمليات برئاسة الدكتور هشام العدوي بالتنسيق مع ادارة متابعة الاعفاءات والادارة المركزية للسماح المؤقت والادارة العامة للمناطق الحرة من ضبط 10 محاولات للتهرب الجمركى لشركات والاشخاص لمخالفتهم لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

وتم ضبط كميات من الأقمشة والمشروبات الكحولية (خمور) أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم وسيارات مخالفة لنظم الاعفاءات الجمركية. وبلغ إجمالي التعويضات المستحقة 2995077.2 2 مليون و995 ألفا و77 جنيها . وتقدم اصحاب الشان بطلبات تصالح في جميع المحاضر وقاموا بسداد المستحقات الجمركية بالكامل.

المصرى اليوم

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