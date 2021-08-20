مسابقات ثقافية وأخرى في الإنشاد الديني بالجيزة

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في إطار توجيهات وزلرة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم، بالاهتمام بالطفل والعمل على تنمية مهاراته الفنية، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عدد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الجيزة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى برئاسة الفنان جلال عثمان، حيث نظم قصر ثقافة الجيزة مجموعة من الورش منها «عمل ماسكات من الفوم، تعليم الفيولينة، أشغال فنية، تعليم التلوين بالخشب، تدريب باليه، تعليم البيانو للفنان نادر منجي، تعليم موسيقى للأطفال»، بينما نظمت مكتبة ام خنان الثقافية ورشة فنية بعنوان «لا للإرهاب»، ونظمت مكتبة سقارة ورشة خط عربي على الزلط، كما نظمت مكتبة منشأة البكاري ورشة فنية لعمل شنطة بخيط السلسة، بينما أقام قصر ثقافة الحي السادس ٦ أكتوبر عمل زهرية من الفوم، ونظمت مكتبة بولاق الدكرور ورشة إعادة تدوير لعمل جراب موبايل.

في إطار استكمال فرع ثقافة الجيزة فعاليات مبادرة «نقرأ لنرتقي» ناقش مركز ثقافة طفل المنيرة الغربية كتاب بعنوان «النيل»، كما ناقش قصر ثقافة العياط كتاب «مرشد البحارة» للمؤلف فاطمة هانم محمد، بينما ناقشت مكتبة الشيخ زايد كتاب «في الأدب المصري» لأمين الخولي، ناقش بيت ثقافة زنين كتاب «وكالات الانباء» للدكتور إبراهيم امام، فيما نفذت مكتبة صول الثقافية ورشة رسم للأطفال عن نهر النيل، أما بيت ثقافة كرداسة فأقام حوار مفتوح مع الرواد حول تعزيز قيمة «التسامح وقبول الآخر»، بالإضافة إلى ورشة عمل تناولت فوائد وأضرار الإنترنت، بينما أدار بيت ثقافة أوسيم حوار مفتوح حول «المخدرات وأثرها على الفرد والمجتمع»، ونظم مركز أحمد عرابي مسابقة ثقافية حول عواصم مصر القديمة.

نظمت مكتبة الطفل والشباب بالاقواز مسابقة ثقافية حول الاهرامات، وعقدت مكتبة الكوم الاحمر الثقافية مسابقة في المعلومات العامة في المجال الرياضي، بينما نظم بيت ثقافة صفط اللبن محاضرة بعنوان «لا للتنمر»، وأقامت مكتبة السلام الثقافية ورشة إعداد القائد الصغير، ونظمت مكتبة ساقية مكي مسابقة في المعلومات العامة، كما اقامت مكتبة القطوري الثقافية مسابقة في الإنشاد الدينى تناولت أغانى دينية وابتهالات وتواشيح وأشعار دينية، وتم تقييم المتسابقين في ختام المسابقة لاختيار الفائزين، بينما عرضت مكتبة دور التربية الثقافية مجموعة من الأفلام ومنها: «قانون المرور، ومغامرات مرتاح، وأمسك حرامي».