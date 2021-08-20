«مصيف الغلابة 2021».. رأس البر «شكل تانى» بعد التجديد

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عاد مصيف رأس البر ليتجدد ويتزين من أجل أن يكون جاذبا للبسطاء والغلابة ومعهم أصحاب القلوب المتعبة أملا فى تجديد طاقتهم.

«رأس البر»، مصيف يحمل تاريخا طويلا، زاره عدد من المشاهير مثل الرئيس الأسبق الراحل جمال عبدالناصر وكوكب الشرق أم كلثوم والمطربة الراحلة أسمهان، بدأ مكانا بسيطا وملجأ لراغبى الهدوء والبساطة، عبارة عن عدة «عشش»، وتطور الأمر مع مرور الزمن لتتحول رأس البر لمصيف من الطراز الفريد تصطف على شوارعه أفخر القصور والفيلات، تتجلى فيه أروع فنون المبانى والعمارة وروعة التصميمات.

القصور والفيلات تصطف فى شوارع رأس البر

وشهد خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا غير بعض ملامحه، ومنها مشروع شمال وجنوب الصيادين برأس البر والذى بدل منطقة عشوائية تحول عشرات العشش والبؤر العشوائية لمشروع سكنى يطل على النيل يمثل مشروعًا حضاريًا ارتقى بحياة العشرات من ساكنى هذه المنطقة، علاوة على مشروع السوق الحضارية برأس البر الذى وضع نهاية لمشكلة الإشغالات التى كانت تؤرق رواد وراغبى التنزه فى شارع النيل برأس البر، وهو الشارع الذى ينتهى بمنطقة من أروع بقاع الأرض وهى منطقة اللسان التى تلتقى بها مياه نهر النيل بالبحر المتوسط، ويقع فى وسطه فندق اللسان الذى يمثل نقلة سياحية وحضارية لرأس البر بشكل عام.

ملامح التطوير تبدو واضحة على شواطئ رأس البر

ويشهد المصيف حاليًا فى عهد المحافظ الحالى الدكتورة منال عوض اهتمامًا من ناحية النظافة والتجميل، وكذلك امتداد الكورنيش بدءا من منطقة الجربى، علاوة على تجميل الحدائق والاهتمام بالشواطئ بشكل عام بما يليق برأس البر ومكانتها وعراقتها كمصيف يجمع بين الأثرياء والبسطاء والغلابة على أرض واحدة، حتى إنك تستطيع أن تصفه بمصيف العظماء وقبلة البسطاء على مر التاريخ، وعلى الرغم من وجود بعض المناطق فى رأس البر أسعارها عاليه، وتنافس بعض المصايف التى يرتادها الأثرياء والميسورون، إلا أنها ما زالت محط أنظار الكثير من الأسر الراغبة فى قضاء إجازة المصيف سواء من الدمايطة أو من أبناء المحافظات الأخرى، علاوة على مصطافى اليوم الواحد الذين يقضون يومًا فقط يستمتعون فيه بالاستحمام بالبلاجات أو التنزه ليلا وتناول الفطائر الشهيرة والحلويات الدمياطية علاوة على وجبات الأسماك ذات النكهة الدمياطية المتميزة.

ملامح التطوير تبدو واضحة على شواطئ رأس البر

حيث كان يوليها اهتماما خاصا، وشهدت المدينة خلال فترة وجوده طفرة عمرانية وجمالية غير مسبوقة صاحبها ارتفاع هائل فى أسعار العقارات والأراضى، خاصة بعد تنفيذ عدد من المشروعات منها إعادة صياغة جزيرة رأس البر وإنشاء مسرح مكشوف بمنطقة اللسان، وتطوير شارع بورسعيد وأعمال الرصف والطلاء والتجميل بمختلف أنحاء المدينة، وتطوير كورنيش البحر وشاطئ النخيل وقرية رأس البر زمان، وخليج رأس البر، علاوة على تطوير شارع النيل، فندق اللسان برأس البر والذى تم إسناده للشركة القابضة للسياحة والفنادق.

ملامح التطوير تبدو واضحة على شواطئ رأس البر

ورأس البر يختلف عن غيره من المصايف بوجود منطقة اللسان التى يلتقى خلالها مياه البحر المتوسط بنهر النيل وهو مكان بديع وله طبيعة ساحرة وهو نهاية شارع النيل الذى يحوى عشرات الكافيهات والمحلات التجارية والمراكب النيلية، علاوة على شارع بورسعيد أشهر الشوارع للتنزه، والمصيف بعد ما شهده إبان المحافظ الأسبق محمد فتحى البرادعى، فكان محطة لعدد من الطفرات فى عهد المحافظ الحالى الدكتوره منال عوض ومن بينها السوق الحضارى بشارع النيل الذى قضى على مشكلة الإشغالات فى الشارع، وكذلك القضاء على البؤر العشوائية وأبرزها مشروع شمال وجنوب منطقة الصيادين التى تحولت من عشش عشوائية تحمل كافة مظاهر التلوث لمشروع سكنى مطل على النيل حولها لمنطقة تضاهى أبرز المناطق الفاخره فى رأس البر.

ملامح التطوير تبدو واضحة على شواطئ رأس البر

والمصيف يشهد حاليا إقبالا متزايدا من الرواد خاصة فى ظل شدة الحر الحالية وتميز المصيف الذى يضعه واحد من أروع المصايف فى مصر.

وتاريخيا فالمصيف يحتل مساحة كبيرة فى حياة الكثير من المشاهير والعظماء، بل والرؤساء، فمع بداية نشأة دمياط كانت تعد ضاحية من ضواحيها، تارة يأتيها صيادو الأسماك والسمان، ويقيمون عليها عششهم، وتارة يقيم عليها الحرس والجنود ثكناتهم، وقد يأتى إليها سكان دمياط فى المراكب للنزهة والصيد والرياضة.

ملامح التطوير تبدو واضحة على شواطئ رأس البر

وكان مشايخ الطرق الصوفية وأتباعهم بدمياط إذا ما فرغوا من احتفالهم بمولد أبوالمعاطى ليلة النصف من شعبان ومولد الشيخ على الصياد على الشاطئ الغربى للنيل، واحتفالهم بمولد الشيخ سديد بالسنانية، تسير جموعهم نحو الشمال مع النيل إلى المكان المعروف الجربى، وهو أول ما تقابله فى رأس البر.

ملامح التطوير تبدو واضحة على شواطئ رأس البر

وفى القرن التاسع عشر كان بعض الأعيان بمدينة دمياط أقاموا برأس البر للصيد والرياضة، فراقهم جوها ومناظرها، وشيدوا لهم أكواخا من الأكياب والحصير، وما لبثوا أن اتخذوا هذا المكان مصيفا لهم، وتبعهم غيرهم، وأخذ المصيف يتطور عاما بعد عام، ويتدرج من عشش قليلة متفرقة إلى صفوف متفرقة، إلى صفوف منظمة بين شاطئ النيل والبحر، حتى جاء لرأس البر العالم الألمانى كوخ، وكتب عنها فى تقرير له أن مصيف رأس البر قد يصبح يوما ملك المصايف وأشهرها، إذ يمتاز بموقعه الفريد، وهوائه النقى الجاف وشواطئه الذهبية وبعده التام عن الضوضاء، وهو أقل رطوبة من جو الشواطئ المصرية الأخرى وتكثر فى هوائه كمية اليود.

ملامح التطوير تبدو واضحة على شواطئ رأس البر

وتظل رأس البر هى المصيف الأقرب لقلوب الآلاف من الأسر، وما يشهده المصيف من تطوير مستمر كان سببا فى تزايد الإقبال على قضاء إجازة الصيف به، والاستمتاع بميزات بعض المناطق مثل منطقة الجربى التى تستعد لدخول مرحلة تطوير ستكون طفرة بارزة، علاوة على تطوير الكورنيش والبلاجات، بدءا من منطقة الامتداد العمرانى وحتى منطقة اللسان، علاوة على التوسع فى مشروع المدن الملونة، والذى أضاف لوحة فنية بديعه لمتنزهى شارع النيل والذين يشاهدون طلاء المبانى بألوان مختلفة يشاهدها مصطافو رأس البر على البر الثانى فى مدينة عزبة البرج قلعة الصيد والصيادين والتى تمتلك ثلثى حجم أسطول الصيد المصرى، لتمنح رأس البر مشهدا بديعا يطل على النيل يضيف للطبيعة الساحرة، التى تتمتع بها رأس البر.