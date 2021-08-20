أمسيات أدبية وعرض موسيقى عربية بثقافة القليوبية

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عدة أنشطة ثقافية وفنية بفرع ثقافة القليوبية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، حيث نظم نادي الأدب ببيت ثقافة الخانكة أمسية أدبية تضمنت محاضرة بعنوان «الأدب الفرنسي» القاها أسامة الجوهري، ثم أمسية شعرية شارك فيها الشعراء نجاح على، أشرف سليمان، طارق الترك، محمد عبيد، وقصة قصيرة للقاص طه سنجر. وعقد نادي الأدب ببيت ثقافة شبين القناطر محاضرة بعنوان «أثر الصحافة الثقافية في الأدب المعاصر» ألقاها الصحفي مجدي صالح، أوضح فيها أن الدور الرئيسي للصحافة هو نشر وتنمية الوعي الثقافي لدي القراء على مدى أكثر من قرن ونصف، ومع ظهور الصحف ساهم كبار الكتاب بإبداعاتهم وكتابتهم في إمتداد الحركة الثقافية في الوطن العربي، وأن الصحف المتخصصة الإبداعية مثل مجلة المسرح ومجلة الثقافة الجديدة كان لها دور هام في نشر الوعي الثقافي لدي الشباب وكبار المبدعين.

نظم نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة بنها، محاضرة عن «برامج السويشال ميديا وأهميتها وكذلك الأثار السلبية»، القتها لمياء مصطفى؛ وناقش بيت ثقافة سنديون كتاب «المرأة المصرية من الفراعنة إلى اليوم» تأليف درية شفيق، يرتكز الكتاب على هدفين الهدف الأول هو عرض كفاح المرأة المصرية منذ عهد الفراعنة، والثاني توضيح موقف الإسلام السمح من مطالب المرأة وحقوقها، وأعدت مكتبة الطفل والشباب ببتمدة ورشة حكي للأطفال لقصة «الليمون العجيب» ضمن سلسلة المكتبة الخضراء للأطفال.

بثت صفحة الفرع الرسمية، محاضرة أعدها قسم المكتبات بالفرع بعنوان «الفشل أول طريق النجاح» بصوت هبة عبدالرؤوف، كما قدم نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة كفر شكر محاضرة بعنوان «مهارات التواصل وخدمة العملاء» بصوت شيماء مخيمر، إلى جانب عرض لمجموعة لوحات للموهبة الشابة محمد عبدالحميد، وقدمت فرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة القناطر الخيرية أغنية «أهو ده اللي صار» بقيادة المايسترو إيمان الجميل.