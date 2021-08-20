18 مليار جنيه تكلفة المرحلة الأولى فى المحافظات.. مشروع تبطين ترع الجيزة: تحسين المياه وتحديث الرى

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رصدت «المصرى اليوم» مشاهد تنفيذ المشروع القومى لتبطين الترع فى المحافظات، لتطوير منظومة الزراعة، بتكلفة 70 مليار جنيه، وكانت تلك الجولة بمحافظة الجيزة.

المشروع القومى لتبطين الترع

وشدد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، على أهمية تكثيف العمل بمشروع تأهيل الترع، بأعلى معدل للتنفيذ، مع مراعاة الاشتراطات والمعايير الفنية، لتقليل فاقد المياه.

المشروع القومى لتبطين الترع

وأوضح الوزير أن الدولة تتحمل تكاليف المشروع (70 مليار جنيه)؛ منها 18 مليارًا للمرحلة الاولى، المقرر إنجازها منتصف العام المقبل، وتشمل جميع المحافظات، لحل اختناقات الرى وضمان وصول المياه إلى نهايات الترع.

المشروع القومى لتبطين الترع

وقال الوزير إن المشروع يستهدف تحسين نوعية المياه والحد من وصول الملوثات إلى مصادر المياه وتوفير مياه الرى للزراعة، بما ينعكس على جودتها، عند ربط تأهيل الترع بمنظومة الرى الحديث، ما يساهم فى زيادة رقعة الأراضى.

المشروع القومى لتبطين الترع

وأضاف الوزير أن الدولة تستهدف تحديث منظومة الرى لخدمة التنمية وزيادة إنتاجية المحاصيل، مشيرا إلى تحسن إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع المؤهلة؛ نظرًا لحصول المزارعين على حصتهم من المياه، بخلاف إزالة الحشائش وامتناع المواطنين عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.

المشروع القومى لتبطين الترع

وأكد الوزير تأهيل ترع بأطوال ٢٢٤٨ كيلومترًا، وأنه جار تنفيذ ٦٠٣٧ كم أخرى، مشيرًا إلى أن المشروع يرتبط بمشروع التحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقى، ويستهدف تحويل ٣.٧٠ مليون فدان من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث.

المشروع القومى لتبطين الترع

المشروع القومى لتبطين الترع

المشروع القومى لتبطين الترع

المشروع القومى لتبطين الترع

المشروع القومى لتبطين الترع

المشروع القومى لتبطين الترع

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