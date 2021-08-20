ورش الحرف التراثية وريادة الأعمال تختتم أسبوعها الثالث بأسيوط

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اختتمت مبادرة حياة كريمة أسبوعها الثالث بقرى مركز ساحل سليم بفرع ثقافة أسيوط، برعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، والتى تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ممثلة عن قطاعات وزارة الثقافة المشاركة بالمبادرة «صندوق التنمية الثقافية، المجلس الأعلى للثقافة، الهيئة العامة للكتاب» وتنفذها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع مديرية، التربية والتعليم، والمجلس القومى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدنى«بأسيوط، والتى تستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.

شهد قصر ثقافة ساحل سليم مجموعة من ورش العمل منها ورشة تدريب ريادة الأعمال، والتي يقدمها المجلس القومي للمرأة بأسيوط وحاضر فيها هبه حسن عضو فرع المجلس باسيوط ومحمود عبدالمجيد مدرب بفرع المجلس القومى للمرأة باسيوط وبإشراف الدكتورة مروة كدواني مقرر المجلس القومي للمرأة بأسيوط، حيث تم طرح المفهوم الكامل للتسويق الإلكتروني، بأنه تسويق المنتجات أو الخدمات باستخدام التكنولوجيا الرقمية، كالإنترنت والهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث والبريد الإلكتروني وغيرها، واضاف محمود أن التسويق الإلكتروني يمثل نهجا جديداً تماماً في فهم سلوك العملاء، يبدأ من قياس عدد التحميلات والإعجابات والزيارات والمشاهدات والتعليقات والتفاعلات وينتهي بالتقييمات والمراجعات والاستبيانات، ويتميز بكونه أسهل وأرخص وأسرع وأكثر فعالية ومرونة من طرق التسويق التقليدية، لانه لا يتطلب أي تعقيدات روتينية ومقابلات.

كما تم تكثيف العمل بورش الحرف التراثية بالقصر ومنها «السجاد وقدمها بيومي فوزى التلي لياسمين جاد، عجينة السيراميك لشيرين عفيفي، الخيامية قدمها عماد محمد، تطريز وبري للفنانة إيناس حسين، حلي واكسسوارات للفنانة حورية عصمت، بجانب عروض سينما الاطفال والتي قدمت مجموعة من الأفلام الكرتونية التي نالت إعجاب الاطفال.