«برشلونة» يحجب القميص رقم 10 هذا الموسم

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كشف تقرير صحفى إسبانى عن قرار جديد من برشلونة، بشأن القميص رقم 10 الذى كان يرتديه الأرجنتينى ليونيل ميسى، قائد الفريق السابق.

ورحل ميسى عن برشلونة هذا الصيف، وانتقل إلى باريس سان جيرمان فى صفقة انتقال حر، ليترك القميص الذى ظل يرتديه 13 عامًا، منذ أن تركه البرازيلى رونالدينيو.

وبحسب صحيفة «سبورت» الكتالونية، فإن برشلونة قرر ألا يرتدى أى لاعب هذا القميص خلال الموسم الجديد. وكانت هناك أنباء بشأن عرض برشلونة القميص رقم 10 على البرازيلى فيليبى كوتينيو.

وأوضحت الصحيفة أن لوائح الليجا لا تسمح بحجب قميص برقم محدد، لذلك، فإن الرقم «10» سيظل ثابتًا فى برشلونة، لكن ليس هذا الموسم، أو على الأقل إذا لم يكن ذلك ضروريًا تمامًا. وأكدت الصحيفة أن القميص رقم 10 لن يرتديه كوتينيو حتى لو قرر البقاء مع الفريق.

ميسي - صورة أرشيفية

وكشف النجم الأرجنتينى سيرجيو أجويرو، لاعب برشلونة، عن رقم قميصه مع النادى الكتالونى. وانضم أجويرو إلى برشلونة هذا الصيف، قادمًا من مانشستر سيتى، فى صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده فى ملعب الاتحاد. ونشر أجويرو مقطع فيديو قصيرا عبر حسابه على موقع إنستجرام، أعلن من خلاله، ارتداء القميص رقم (19) مع برشلونة هذا الموسم.

وأكد تقرير صحفى ألمانى عن تغيير لاعب باريس سان جيرمان، الألمانى جوليان دراكسلر، قرار رحيله بعد وصول الأرجنتينى ليونيل ميسى. وانضم ميسى إلى سان جيرمان، هذا الصيف، فى صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع برشلونة. وبحسب صحيفة «بيلد» الألمانية، فقد طرُح اسم دراكسلر داخل جدران بايرن ميونخ فى الموسم الماضى، وكان مستعدًا للانضمام إلى فريق هانز فليك.

وأضافت الصحيفة «لكن الأمر لم يعد كذلك هذا العام، حيث يريد اللاعب الألمانى البقاء فى سان جيرمان، واللعب إلى جوار ليونيل ميسى». ويعتبر دراكسلر من اللاعبين الذين يسعى سان جيرمان للتخلص منهم هذا الصيف، من أجل تقليل فاتورة الرواتب بعض الشىء.

أجويرو - صورة أرشيفية

ودفعت صفقة انتقال الأرجنتينى ليونيل ميسى إلى باريس سان جيرمان، وانضمام نجوم الفريق الدوليين إلى التدريبات، المدير الفنى ماوريسيو بوكيتينو نحو قرار جديد. وأشارت صحيفة «لو باريزيان»، إلى أن بوكيتينو قرر إعادة الثنائى الواعد تشافى سيمونز وإدوارد ميشو لتدريبات فريق الشباب تحت 19 عاما. وأضافت الصحيفة الفرنسية أن اللاعبين البالغين من العمر 18 عاما، أصبحا خارج حسابات بوكيتينو فى الموسم الجديد.

وجاء قرار المدرب الأرجنتينى نظرا لازدحام قائمة الفريق بعد الصفقات الجديدة وانتظام اللاعبين الدوليين فى التدريبات، بعد انتهاء إجازاتهم الصيفية والمشاركة فى يورو 2020 وكوبا أمريكا. فى المقابل، أبقى المدير الفنى لسان جيرمان على المهاجم الشاب إسماعيل الغربى (17 عاما)، ضمن قائمة الفريق الأول. ولفتت إلى أن الغربى الذى سينتهى تعاقده بنهاية الموسم الجارى، تجرى معه مفاوضات فى الفترة المقبلة لإقناعه بالتوقيع على عقد جديد.