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«السيتى» ينافس «توتنهام» و«أتلتيكو» للتعاقد مع فلاهوفيتش

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«السيتى» ينافس «توتنهام» و«أتلتيكو» للتعاقد مع فلاهوفيتش «السيتى» ينافس «توتنهام» و«أتلتيكو» للتعاقد مع فلاهوفيتش

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كشف تقرير صحفى إيطالى، دخول مانشستر سيتى بقوة فى سباق التعاقد مع الصربى دوسان فلاهوفيتش، مهاجم فيورنتينا، هذا الصيف. وتردد اسم دوسان فلاهوفيتش صاحب الـ21 عامًا كثيرًا فى الميركاتو الصيفى الحالى، وتحديدًا بين أندية توتنهام وأتلتيكو مدريد.

وبحسب موقع «فوتبول إيطاليا»، فإن المفاوضات تتقدم بسرعة بين مانشستر سيتى وفيورنتينا بشأن دوسان فلاهوفيتش. وأضاف التقرير أن مانشستر سيتى تواصل بشكل مباشر مع المهاجم الصربى واتفق معه على الشروط الشخصية.

وأوضح أن فيورنتينا قدم عرضًا كبيرًا لتجديد عقد فلاهوفيتش، لكن وكلاء اللاعب طلبوا عمولات ضخمة، وهو ما أوقف المفاوضات. وأشار إلى أن توتنهام وأتلتيكو عرضًا أكثر من 70 مليون يورو، ولكن على ما يبدو أن السيتى سيحسم الصفقة مقابل 80 مليون يورو، بالإضافة إلى رغبة اللاعب.

ويحتاج السيتى بشكل فورى للتعاقد مع مهاجم صريح لتعويض رحيل سيرجيو أجويرو إلى برشلونة، ومع صعوبة ضم هارى كين من توتنهام سيكون فلاهوفيتش خيارًا جيدًا.

المصرى اليوم

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