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شادي حسين يقود هجوم سيراميكا أمام

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شادي حسين يقود هجوم سيراميكا أمام الزمالك شادي حسين يقود هجوم سيراميكا أمام

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أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كيلوباترا التشكيل الذي سيخوض به مباراة والتي ستجري عند التاسعة مساءً على أرض ملعب السويس الجديد.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

في حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: ضياء قنديل- خالد صبحي- سيف تقا- أحمد محسن.

خط الوسط: محمد إبراهيم- محمد توني- محمود نبيل- كوامي بونسو- ميدو جابر.

خط الهجوم: شادي حسين

ويجلس على مقاعد البدلاء:

حمزة معوض- عبدالله محمود- وليد عبدالمنعم- أحمد غنيم- مصطفى ميسي- عاشور الأدهم- فابريس نجاه- شريف دابو- رجب عمران.

المصرى اليوم

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