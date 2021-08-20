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متجاهلًا الجيل الذهبي.. مولر يختار أفضل لاعب في تاريخ إسبانيا

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متجاهلًا الجيل الذهبي.. مولر يختار أفضل لاعب في تاريخ إسبانيا متجاهلًا الجيل الذهبي.. مولر يختار أفضل لاعب في تاريخ إسبانيا

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كشف الألمانى توماس مولر، مهاجم بايرن ميونخ، عن اختياره لأفضل لاعب في تاريخ كرة القدم الإسبانية.

وطرح الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «يويفا» سؤالًا عبر أحد حساباته الرسمية على موقع تويتر، جاء فيه «أفضل لاعب مثّل إسبانيا على الإطلاق؟».

وعلق مولر على تلك التغريدة بكلمة واحدة «راؤول»، في إشارة لأسطورة ريال مدريد، راؤول جونزاليس، رغم عدم تحقيقه أي إنجاز على الصعيد الدولى مع الماتادور.

ولعب راؤول 102 مباراة بقميص الإسبانى بين عامى 1994 و2006، حيث أنهى مسيرته هدافًا تاريخيًا للماتادور برصيد 44 هدفًا قبل أن يتحطم رقمه على يد ديفيد فيا.

وفضل مهاجم بايرن أسطورة الريال على عدد من نجوم الجيل الذهبى المتوج بلقب اليورو مرتين وكأس العالم مرة واحدة بين عامى 2008 و2012، أمثال تشافى هيرنانديز، أندريس إنييستا، ديفيد فيا، ديفيد سيلفا، فرناندو توريس، سيرخيو راموس وتشابى ألونسو، بالإضافة إلى إيكر كاسياس.

المصرى اليوم

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