ميسى يترك باريس سان جيرمان ويعود إلى برشلونة

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عاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، إلى مدينة برشلونة، اليوم الجمعة.

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو«الإسبانية، فإن ميسي عاد لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في مدينة برشلونة، بعد استبعاده من قائمة سان جيرمان لمباراة بريست في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

وكان ماوريسيو بوكيتينو، مدرب سان جيرمان، رأى أن ميسي ليس جاهزًا بشكل كامل لخوض أول مباراة بقميص باريس، وانتقل ميسي إلى باريس مجانًا، عقب انتهاء عقده مع برشلونة، ووقع لمدة موسمين مع النادي الفرنسي.

وزعمت تقارير أن راتب ميسي مع سان جيرمان يصل إلى 40 مليون يورو متضمنًا المكافآت، وفشل برشلونة في تجديد عقد ميسي، بسبب قانون اللعب المالي النظيف، الذي تفرضه رابطة الليجا على الأندية الإسبانية.