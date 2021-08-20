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بـ125 عملية.. "إغاثي الملك" يختتم برنامج جراحة القلب بالسودان

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بـ125 عملية.. "إغاثي الملك" يختتم برنامج جراحة القلب بالسودان بـ125 عملية.. "إغاثي الملك" يختتم برنامج جراحة القلب بالسودان
بهدف تقديم العلاج للمرضى من العائلات ذوي الدخل المحدود

بـ125 عملية..

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي، برنامج جراحة وقسطرة القلب للكبار في مستشفى علياء التخصصي بمدينة أم درمان في جمهورية السودان الشقيقة، بإجراء 102 عملية قسطرة قلبية، و23 عملية قلب مفتوح.

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر في تصريح صحفي أن ما تقوم به من أعمال إنسانية على مستوى العالم هو ديدنها ونهجها في خدمة الإنسانية دون النظر لعرق أو دين، منوهًا بخصوصية ونموذجية العلاقات بين السعودية والسودان.

ونوه السفير بالفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة الذي نفّذ البرنامج، وأثبت جدارته بإجراء العمليات المتخصصة بالقلب التي تكللت بالنجاح. معربًا عن فخره بما لدى السعودية من كفاءات طبية، تركت الأثر الطيب في ميدان العمل الإنساني، معلنًا تنفيذ حملة جديدة لعمليات قسطرة القلب للأطفال في مدينة الأبيض خلال الأيام القادمة.

وأضاف السفير علي بن حسن جعفر بأن المشاريع الخيرية للمملكة في السودان ستستمر خدمة للمواطنين، ورغبة في تعميق علاقات المحبة والأخوة الواسعة المتجذرة بين الشعبين الشقيقين.

من جهته، عبّر رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، عن تقديره وامتنانه للأعمال الخيرية الجليلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في السودان، مفيدًا بأن الحملات جاءت في وقتها المناسب تخفيفًا ورفعًا للمعاناة عن المواطنين البسطاء.. واصفًا زيارة الفريق الطبي السعودي بالعمل الأخوي والإنساني الذي يعزز التعاضد والتراحم بين الشعبَيْن.

يُذكر أن المشروع يعد من المشروعات الإنسانية التي تنفذها السعودية ممثلة بالمركز في العديد من الدول ذات الاحتياج بهدف تقديم العلاج للمرضى من العائلات ذوي الدخل المحدود.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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