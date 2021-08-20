جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب أقراص وزجاجات السوائل المخدرة

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تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي، مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولتي تهريب لعدد من الأقراص المخدرة وزجاجات السوائل المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

في المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الإيطالية القادمة من ملبينزا، استوقفت نورا السيد عبدالحميد مأمور الجمرك المعينة على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب المصريين أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء أو بضائع ممنوعة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية فأجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة خالد محمد عبدالرحمن مأمور الجمرك وتلاحظ له وجود زجاجات تكرارية وسط الملابس بالحقائب.

وقام محمد إبراهيم فيصل مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف رنا رجب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، مما أسفر عن ضبط ٧ زجاجات بداخلها سائل الكونترمال المدرج بجداول المخدرات تركيز ١٠٠ ملجم.

وفى المحاولة الثانية وبالتنسيق مع إدارة مباحث مطار القاهرة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الفرنسية القادمة من باريس، استوقف محمود عبدالنبي عباس مدير الحركة المشرف على صالة الوصول والعقيد أحمد هندي رئيس المباحث، أحد الركاب المصريين أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبالعرض على زكريا حسب الله مدير الجمرك قام بتكليف أحمد عطالله مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود ٩٢٨ قرص ترامادول المخدر داخل ١١ عبوة بلاستيكية .

قرر زكريا حسب الله مدير الإدارة الثالثة وأحمد عبدالهادي مدير الإدارة الرابعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي رقمي 104 و105 ضد الراكبين بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكبين إلى النيابة المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .