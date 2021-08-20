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عودة عبدالشافي والونش لتشكيل أمام سيراميكا كليوباترا .. وأوباما احتياطيًا

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أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشكيل فريقه في مواجهة سيراميكا كليوباترا في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة 20-8-2021 على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبدالغني - محمود حمدي الونش - محمد عبدالشافي

الوسط: طارق حامد - إمام عاشور - محمود عبدالرازق شيكابالا - أحمد سيد زيزو - اشرف بن شرقي

الهجوم: سيف الدين الجزيري

وعلى مقاعد البدلاء: محمد عواد - محمود علاء - حازم إمام - غسلام جابر - يوسف إبراهيم أوباما - مراون حمدي - أيمن حفني - محمود عبدالعزيز - أحمد فتوح

ينطلق اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

قرر باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك استبعاد عدد من الأسماء عن القائمة التي ستخوض مواجهة سيراميكا كليوباترا في إطار الجولة 32 من منافسات الدوري المصري الممتاز .

وجاء الحارس محمد عواد في مقدمة المستبعدين إلى جانب عبدالله جمعة ومحمد عبدالسلام ومحمد أشرف روقا وحمديد أحداد إلى جانب أسامة فيصل.

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش – محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبدالغني – محمود حمدي الونش - محمد عبدالشافي – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي .

خط الوسط: طارق حامد – يوسف إبراهيم أوباما – إسلام جابر – محمود عبدالعزيز – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – أيمن حفني – محمود عبدالرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى – مروان حمدي

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