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محسن وطاهر يقودان هجوم الأهلي في مواجهة المصري البورسعيدي

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محسن وطاهر يقودان هجوم الأهلي في مواجهة المصري البورسعيدي محسن وطاهر يقودان هجوم الأهلي في مواجهة المصري البورسعيدي

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أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه في مواجهة المصري البورسعيدي في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة 20-8-2021 على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق- ياسر إبراهيم- أيمن أشرف- على معلول

خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر

الهجوم: صلاح محسن

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي- رامي ربيعة- محمد هاني- أليو ديانج- بدر بانون- محمود وحيد- كهربا- مروان محسن- والتر بواليا

وخرج من القائمة: مصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.

ينطلق اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي- على لطفي- مصطفى شوبير.

خط الدفاع: على معلول- أكرم توفيق- محمود وحيد- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- أيمن أشرف- بدر بانون- محمد هاني- أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: حمدي فتحي- أليو ديانج- عمرو السولية- محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمود كهربا- مروان محسن- حسين الشحات- صلاح محسن- والتر بواليا- طاهر محمد طاهر.

تنقل أون تايم سبورت مباريات الدوري المصري في بث مباشر وبشكل حصري في وفي العالم عبر ترددها على الأقمار الصناعية المختلفة، وتوفر أون سبورت برنامجا تحليليا قبل المباريات يوفر متعة المشاهدة للمتابعين.

- الأهلي والمصري التاسعة مساء يوم الجمعة 20- 8- 2021، على الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 32.

- الأهلي والجونة أحد يومي 23-24 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 33.

- الأهلي وأسوان أحد يومي 26-27 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 34 والأخيرة.

مباراة الأهلي و المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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