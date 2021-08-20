«الصبارة الراقصة» تتصدر تريند تويتر وسعرها يصل لـ 415 جنيها.. ما القصة؟

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تصدر هاشتاج «الصبارة الراقصة» موقع تويتر في الأكثر تداولاً.

وشارك عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للصبارة الراقصة، وهي تتمايل حينما يخاطبها أحد، في فيديوهات وجد الكثير فيها أنها مسلية.

وتصنف اللعبة من فئات ألعاب الأغاني للأطفال، وتتراقص اللعبة بشكل مضحك، وتردد ما يقوله الأطفال.

تنوعت المطالب على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الصبارة الراقصة فبينما طالب البعض بتخفيض سعرها، طالب آخرون مازحين بنزولها على بطاقات التموين، فيما اعتبر آخرون أن الصبارة أكبر دليل على أن الإنسان مهما كبر بداخله طفل.