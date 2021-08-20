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يواجه سيراميكا بالزي الجديد

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الزمالك يواجه سيراميكا بالزي الجديد يواجه سيراميكا بالزي الجديد

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يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزي الأبيض الأساسي في مباراة اليوم أمام سيراميكا كليوباترا والتي تنطلق في التاسعة مساء باستاد السويس ضمن مواجهات الجولة رقم 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويظهر إعلان الشركة الراعية الجديدة للزمالك على قميص الفريق للمرة الأولى في مواجهة اليوم.

ويحتل فريق الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب بطولة الدوري برصيد ٧٣ نقطة.

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على معاينة أرضية ملعب السويس قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا.

ويواجه الفريق نظيره سيراميكا اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً ضمن مواجهات الجولة رقم ٣٢ من بطولة الدوري الممتاز.

وحرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على معاينة أرضية ملعب ستاد السويس قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا، بعد وصولهم إلى ارض الاستاد بربع ساعة.

المصرى اليوم

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