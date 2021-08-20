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41 دولة تؤكد مشاركتها في بطولة العالم للدراجات بالقاهرة

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41 دولة تؤكد مشاركتها في بطولة العالم للدراجات بالقاهرة 41 دولة تؤكد مشاركتها في بطولة العالم للدراجات بالقاهرة

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تلقت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار برئاسة الدكتور وجيه عزام موافقات رسمية من 41 دولة على المشاركة في البطولة، المقرر إقامتها في خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 5 سبتمبر المقبل، بمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية.

وجاء في مقدمة قائمة الدول التي أكدت مشاركتها في البطولة كل من: فرنسا وألمانيا وسويسرا وجنوب أفريقيا وأوغندا وماليزيا والنمسا وهولندا وكازاخستان والتشيك والولايات المتحدة الأمريكية ونيجيريا وأوكرانيا والدنمارك والبرتغال وإيطاليا وكندا ونيوزيلاند والإمارات والسعودية والمغرب والجزائر والأردن وبوروندى وكوت ديفوار ومالى والنيجر والسنغال وجنوب السودان إلى جانب مصر منظمة ومستضيفة البطولة.

من جانبه، أكد الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والافريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن العدد مازال قابلًا للزيادة، خاصة أن آخر موعد لمشاركة الدول في البطولة سيكون بعد غد الأحد وبعدها لن يتم قبول أي دولة بعد انتهاء الموعد المحدد رسميا.

وأوضح عزام أن موافقة هذا العدد الكبير من الدول على المشاركة في البطولة في ظل ظروف جائحة كورونا يعكس ثقة هذه الدول في قدرة مصر على تنظيم الأحداث الرياضية العالمية، مضيفا أن الدول التي أكدت مشاركتها في البطولة من ضمنها العشر دول الأولى في التصنيف الدولي لمنتخبات الدراجات، وهو ما يؤكد أن البطولة ستشهد منافسات قوية ومستويات فنية متميزة.

وأضاف عزام أن اللجنة المنظمة تتوقع موافقة دول أخرى على المشاركة بالبطولة لتكون واحدة من أقوى بطولات الدراجات، وتأكيدًا على احترام العالم لمصر بلد الأمن والأمان.

المصرى اليوم

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