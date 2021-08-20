أخبار عاجلة

خطة الحكومة: استكمال مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي بتكلفة 55 مليون دينار -
مجاهد يطالب الخطيب ولبيب بـ«نبذ التعصب» .. ورئيس الزمالك: زيارتي للأهلي واردة -
رئيس لجنة كورونا: بوادر الموجة الرابعة بدأت.. وهذا هو الحل الأمثل -
رئيس مدينة مرسى مطروح يعقد اجتماعًا استعدادًا للسيول -
أول مستثمر كفيف في البورصة: البرنامج الناطق سهل الوضع -
محافظ القاهرة: إنهاء إجراءات ترقية أكثر من 3 آلاف موظف -
وزير الخارجية يتوجه إلى الجزائر -
البنتاجون يؤكد بأن الهجوم الأمريكي في كابول كان بسبب تهديد «داعش» -
بايدن يحذر من دمار هائل بسبب إعصار «إيدا» -
بولندا.. اعتقال 13 شخصا خربوا السياج الحدودي مع بيلاروس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أفغانستان.. قوات تابعة لأحمد مسعود تسيطر على 3 مديريات

Print
أفغانستان.. قوات تابعة لأحمد مسعود تسيطر على 3 مديريات أفغانستان.. قوات تابعة لأحمد مسعود تسيطر على 3 مديريات
إثر دعوته لمقاومة طالبان في وادي بانشير مطالبًا بدعم دولي

أفغانستان.. قوات تابعة لأحمد مسعود تسيطر على 3 مديريات

أكدت قوات عسكرية أفغانية تابعة لأحمد مسعود، نجل أحمد شاه مسعود، أنها سيطرت على 3 مديريات في ولاية بغلان شمال أفغانستان، حسب "العربية نت".

وتفصيلاً، جاء ذلك إثر دعوة أحمد مسعود في مقالات، نُشرت في الأيام الماضية، الأفغان لمقاومة طالبان في وادي بانشير، مطالبًا بدعم دولي، ولاسيما بأسلحة وذخائر، من الولايات المتحدة.

وكان أحمد مسعود، نجل القائد أحمد شاه مسعود، الذي اغتاله تنظيم القاعدة في 2001، قد طالب في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأربعاء الماضي بدعم أمريكي بالأسلحة والذخائر للميليشيا التي يقودها في أفغانستان من أجل مقاومة طالبان التي استعادت السلطة في كابول.

وتعهد نائب الرئيس السابق أمر الله صالح بعدم الخضوع لطالبان، وتراجع إلى وادي بانشير، فيما لم تتمكن طالبان يومًا من السيطرة على وادي بانشير الذي يصعب الوصول إليه.

وفي المقابل، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن المقاومة ضد حركة طالبان تتركز في بانشير مع نائب الرئيس أمر الله صالح ونجل القائد الراحل أحمد شاه مسعود، داعيًا إلى إجراء محادثات من أجل تشكيل "حكومة لها صفة تمثيلية" في أفغانستان.

وقال لافروف أمس الخميس إن "طالبان لا تسيطر على كل الأراضي الأفغانية، وتصل معلومات عن الوضع في وادي بانشير شمال شرق كابول حيث تتمركز قوات المقاومة التابعة لنائب الرئيس (أمر الله) صالح وأحمد مسعود".

وتنظم المقاومة المسلحة ضد حركة طالبان صفوفها في وادي بانشير قرب العاصمة الأفغانية كابل، وتقودها شخصيتان بارزتان، هما نائب الرئيس السابق أمر الله صالح وأحمد مسعود نجل أحمد شاه مسعود.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الاتفاق يكمل أجانبه بالتعاقد مع الجزائري أيوب عبداللاوي

الاتفاق يكمل أجانبه بالتعاقد مع الجزائري أيوب عبداللاوي

الأخضر الأولمبي يدشن تدريباته في معسكر الرياض .. استعدادًا لغرب آسيا

الأخضر الأولمبي يدشن تدريباته في معسكر الرياض .. استعدادًا لغرب آسيا

"الربعي"مديرًا للمركز الإعلامي لنادي أبها

"الربعي"مديرًا للمركز الإعلامي لنادي أبها

"تعليم الليث": عودة آمنة لـ٣٠ ألف طالب وطالبة لمقاعد الدراسة وسط التدابير الاحترازية

"تعليم الليث": عودة آمنة لـ٣٠ ألف طالب وطالبة لمقاعد الدراسة وسط التدابير الاحترازية