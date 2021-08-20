فريق طبي بمركز القلب بأبها يُجري عمليتَيْ تركيب صمام أورطي بدون تدخُّل جراحي

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استخدام جهاز "مانتا" لإغلاق مجرى القسطرة لأول مرة على مستوى وزارة الصحة

نجح - بفضل الله - فريقٌ طبي بمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بأبها في إجراء عمليتَيْن لتركيب صمام أورطي للقلب عن طريق القسطرة دون تدخُّل جراحي.

وتفصيلاً، استخدم الفريق خلال العملية جهاز (MANTA closure device) لإغلاق مجرى قسطرة الشرايين؛ ليكون أول مركز للقلب تابع لوزارة الصحة يستخدم هذه التقنية التي تُعتبر من التقنيات الحديثة والمتقدمة عالميًّا.

وأجرى العمليتَيْن فريقٌ طبي متخصص بقيادة كلٍّ من استشاريَّيْ أمراض القلب والقسطرة القلبية التداخلية (الدكتور محمد ظافر الأحمري والدكتور عبدالله اليوسف عسيري)، وبمشاركة رئيسة قسم القسطرة القلبية بالمركز سارة سعيد الشهراني.

وبيَّن الفريق أن هذه التقنية المستخدمة في العمليتَيْن تمتاز بتقليل نسبة حدوث المضاعفات والنزيف مقارنة بالأجهزة المستخدمة سابقًا.

يُذكر أنه تم إجراء ما يقارب الـ ١٦ عملية لاستبدال الصمام الأورطي عن طريق القسطرة التداخلية بدون تسجيل أي مضاعفات - ولله الحمد -، وأصبحت من الإجراءات الروتينية بالمركز.