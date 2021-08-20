المنتخب السعودي لكرة السلة يتغلب على الهند ويقترب من نهائيات بطولة آسيا

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اقترب المنتخب السعودي الأول لكرة السلة خطوة كبيرة من التأهل إلى نهائيات بطولة آسيا وتصفيات كأس العالم، بعد فوزه اليوم الجمعة على نظيره الهندي بنتيجة (80-61) في أولى مبارياته بالملحق الآسيوي، والتي أقيمت على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.



شهد الربع الأول تفوق المنتخب السعودي (20-8)، واستمر تفوق المنتخب السعودي في الفترة الثانية التي انتهت لصالحه (36-30)، وشهدت الفترة الثالثة توسيع الفارق إلى 10 نقاط (56 -46).

وشهدت الفترة الرابعة تفوقاً واضحاً للمنتخب السعودي، الذي استطاع توسيع الفارق وإنهاء اللقاء لصالحه.

و يخوض الأخضر مواجهته الثانية يوم الأحد المقبل أمام منتخب فلسطين على الصالة نفسها، حيث يتأهل الأول والثاني من الملحق إلى نهائيات البطولة الآسيوية وتصفيات كأس العالم للعبة.