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السعودي لكرة السلة يتغلب على الهند ويقترب من نهائيات بطولة آسيا

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المنتخب السعودي لكرة السلة يتغلب على الهند ويقترب من نهائيات بطولة آسيا

اقترب السعودي الأول لكرة السلة خطوة كبيرة من التأهل إلى نهائيات بطولة آسيا وتصفيات ، بعد فوزه اليوم الجمعة على نظيره الهندي بنتيجة (80-61) في أولى مبارياته بالملحق الآسيوي، والتي أقيمت على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.


شهد الربع الأول تفوق المنتخب السعودي (20-8)، واستمر تفوق المنتخب السعودي في الفترة الثانية التي انتهت لصالحه (36-30)، وشهدت الفترة الثالثة توسيع الفارق إلى 10 نقاط (56 -46).

وشهدت الفترة الرابعة تفوقاً واضحاً للمنتخب السعودي، الذي استطاع توسيع الفارق وإنهاء اللقاء لصالحه.

و يخوض الأخضر مواجهته الثانية يوم الأحد المقبل أمام منتخب فلسطين على الصالة نفسها، حيث يتأهل الأول والثاني من الملحق إلى نهائيات البطولة الآسيوية وتصفيات كأس العالم للعبة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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