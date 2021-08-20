طائرات وبنادق ونظارات رؤية ليلية.. غنيمة «الحركة» من الأسلحة الأمريكية

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قبل شهر تقريبا، نشرت وزارة الدفاع الأفغانية صورا على وسائل التواصل الاجتماعى لسبع طائرات هليكوبتر جديدة وصلت لكابول من الولايات المتحدة.

وبعد أيام قليلة، قال وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن للصحفيين فى مقر وزارته «سيستمرون فى تلقى مثل هذا الدعم بوتيرة مستقرة من الآن فصاعدا».

لكن فى غضون أسابيع، كانت حركة طالبان قد سيطرت على أغلب أنحاء البلاد وعلى أى أسلحة وعتاد تركتها القوات الأفغانية فى أثناء فرارها.

وأظهر تسجيل مصور عناصر طالبان أثناء تقدمهم وهم يتفقدون صفوفا طويلة من المركبات ويفتحون صناديق ممتلئة بأسلحة نارية جديدة ومعدات اتصال وحتى طائرات عسكرية مسيرة.

وقال مسؤول أمريكى طلب عدم ذكر اسمه لرويترز «كل ما لم يتم تدميره أصبح الآن فى يد طالبان».

ويقول مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون إن لديهم مخاوف من أن تُستخدم تلك الأسلحة فى قتل مدنيين أو تقع فى يد جماعات متشددة أخرى مثل تنظيم داعش الإرهابى، وتُستغل فى مهاجمة مصالح الولايات المتحدة فى المنطقة أو تسلم لخصوم لها مثل الصين وروسيا.

وتشعر إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن بقلق بالغ فيما يتعلق بتلك الأسلحة وتبحث عددا من الخيارات.

وقال المسؤولون إن شن ضربات جوية لاستهداف العتاد العسكرى الأثقل مثل الطائرات الهليكوبتر لم يُستبعد بعد، لكن هناك قلقا من أن يستعدى ذلك طالبان فى وقت تستهدف فيه الولايات المتحدة بالأساس إجلاء الأشخاص لبر الأمان.

وذكر مسؤول آخر أنه رغم عدم توافر أرقام محددة، فإن التقييم الاستخباراتى الحالى يشير إلى أن طالبان سيطرت على أكثر من ألفى عربة مدرعة منها ما هو من طراز هامفى الأمريكى وما يصل إلى 40 طائرة قد يكون من بينها طائرات من طراز يو.إتش-60 بلاك هوك وطائرات هليكوبتر هجومية وطائرات عسكرية مسيرة من طراز (سكان-إيجل).

وقال مايكل ماكول كبير الجمهوريين فى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكى «شاهدنا بالفعل مقاتلين من طالبان يحملون أسلحة أمريكية الصنع استولوا عليها من القوات الأفغانية. وهذا يشكل خطرا بالغا على الولايات المتحدة وعلى حلفائنا».

السرعة التى اجتاحت بها طالبان أنحاء أفغانستان تعيد للذاكرة استيلاء تنظيم داعش على أسلحة القوات العراقية التى لم تبدِ مقاومة تُذكر فى 2014.

ومن عام 2002 إلى 2017، منحت الولايات المتحدة الجيش الأفغانى أسلحة تقدر قيمتها بنحو 28 مليار دولار وتشمل بنادق ونظارات للرؤية الليلية وطائرات مسيرة صغيرة لأغراض جمع المعلومات الاستخباراتية.

لكن طائرات مثل الهليكوبتر بلاك هوك كانت أبرز مؤشر واضح للعيان على مساعدة الجيش الأمريكى للقوات الأفغانية وكان من المفترض أن تمنحها أكبر تفوق على طالبان.

ووفقا لمكتب محاسبة الحكومة الأمريكية (جاو) فقد زودت الولايات المتحدة القوات الأفغانية بنحو 208 طائرات فى الفترة بين عامى 2003 و2016.

وفى الأسبوع الماضى، أثبتت العديد من تلك الطائرات فائدتها للطيارين الأفغان.. إذ استخدموها للفرار من طالبان.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن ما بين 40 و50 طائرة وصلت لأوزبكستان يقودها طيارون أفغان يسعون للجوء. وحتى قبل الاستيلاء على السلطة فى كابول مطلع الأسبوع، بدأت طالبان حملة لاغتيال الطيارين.

وبعض الطائرات كانت فى الولايات المتحدة من أجل أعمال صيانة وستبقى هناك. وتلك التى كانت فى طريق العودة إلى القوات الأفغانية سيستخدمها الجيش الأمريكى للمساعدة فى عمليات الإجلاء من كابول.

ويقول مسؤولون حاليون وسابقون إنه على الرغم من قلقهم من وصول طالبان لطائرات الهليكوبتر، فإن أغلبها بحاجة لصيانة متكررة كما أن تشغيل العديد منها مسألة معقدة دون الحصول على تدريب مكثف.

وقال مسؤول: «ما يدعو للسخرية أن تعطل معداتنا المتكرر يعتبر الآن إنقاذ حياة».

وقال الجنرال الأمريكى المتقاعد جوزيف فوتيل، الذى أشرف على عمليات الجيش الأمريكى فى أفغانستان فى الفترة من عام 2016 إلى عام 2019 بصفته وقتها قائد القيادة المركزية الأمريكية، إن أغلب العتاد المتطور الذى وصل لأيدى طالبان بما فى ذلك الطائرات لم يكن مزودا بتقنيات أمريكية حساسة. وأضاف «فى بعض الحالات، سيكون جانب منها أشبه بالجوائز التذكارية».

هناك مخاوف آنية تتعلق بالأسلحة والعتاد الأسهل استخداما مثل نظارات الرؤية الليلية.

فمنذ 2003، زودت الولايات المتحدة القوات الأفغانية بما لا يقل عن 600 ألف قطعة سلاح مشاة بما يشمل بنادق من طراز إم16 و162 ألف قطعة اتصالات و16 ألف جهاز للرؤية الليلية.

وقال مستشار فى الكونجرس «القدرة على تنفيذ عمليات ليلا عامل يغير موازين اللعبة بحق».

وقال فوتيل وآخرون إن الأسلحة الخفيفة التى استولى عليها المسلحون مثل البنادق الآلية وقذائف المورتر وقطع المدفعية بما فيها مدافع هاوتزر قد تعطى طالبان ميزة فى مواجهة أى مقاومة قد تستجد فى معاقل معروفة بمناهضة الحركة مثل وادى بانجشير شمال شرقى كابول.

وقال مسؤولون أمريكيون إن التوقع العام هو أن أغلب الأسلحة ستستخدمها عناصر من طالبان نفسها لكن من السابق لأوانه الحكم على ما تخطط له الحركة مثل احتمالية تشارك العتاد مع دول منافسة مثل الصين.

ويرى آندرو سمول الخبير فى السياسة الخارجية الصينية بصندوق مارشال الألمانى بالولايات المتحدة أن طالبان ستسمح على الأرجح لبكين بالوصول لأى أسلحة أمريكية فى يدها حاليا.

واستبعد أحد المسؤولين الأمريكيين أن يعود ذلك بمكاسب تذكر على الصين مرجحا أن تكون لديها بالفعل إمكانية الوصول لمثل تلك الأسلحة والمعدات.

ويقول خبراء إن الموقف يظهر أن الولايات المتحدة بحاجة إلى طريقة أفضل لمراقبة العتاد الذى تمنحه لحلفائها. وقالت جوستين فليشنر من مؤسسة بحوث التسلح أثناء الصراعات ومقرها بريطانيا إن الولايات المتحدة كان بمقدورها أن تفعل ما هو أكثر بكثير لضمان مراقبة تلك الإمدادات التى زودت بها القوات الأفغانية وإخضاعها لمراجعة دورية.

أضافت: «لكن الوقت فات».