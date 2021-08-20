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جمارك أرقين تضبط محاولة تهريب سبائك من الفضة

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جمارك أرقين تضبط محاولة تهريب سبائك من الفضة جمارك أرقين تضبط محاولة تهريب سبائك من الفضة

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تمكنت اللجنة الجمركية الثانية بمعبر ارقين برئاسة حمدى محمد مكى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب ٢ سبيكة من الفضة بالمخالفة لأحكام قانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٦ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

فبناءا على مذكرة معلومات من الرائد أحمد ضياء رئيس وحدة المباحث والنقيب عمرو الفيومي رئيس وحده المفرقعات وعبدالفتاح عبده مسؤول الأمن الجمركى بالمعبر مفاداها اعتزام الراكبة و. ا. ع سودانية الجنسية تهريب عدد من القطع المعدنيه يشتبه في كونها من المعادن النفيسة داخل الأتوبيس القادم من الخرطوم .

وبالعرض على حمدى محمد مكى مدير الجمرك بتشكيل لجنة من ممدوح محمود ومحمود عابد وحسين عبداللاه ومحمود رشدى مامورى الجمرك فتبين وجود ٢ سبيكة من معدن الفضة بوزن ٥.٢ كيلو جرام مخباة داخل جسم المقعد الخاص بالراكبة داخل الأتوبيس.

قرر أحمد عبدالغني القرنشاوى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ١٨ لسنة ٢٠٢١ وإحالة الراكبة للنيابة العامة. ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك ووكيل اول وزارة المالية، وأشرف زيتون، مدير الإدارة العامة للأمن الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

المصرى اليوم

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