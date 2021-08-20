حافلة الأهلي تصل استاد الإسكندرية استعدادًا لخوض مباراة المصري

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وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد الإسكندرية منذ قليل، استعدادًا لخوض مباراة المصري في الجولة 32 لبطولة الدوري الممتاز، التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم على استاد الإسكندرية.

وفور وصول الحافلة، حرص الجهاز الفني للفريق على تفقد أرضية الملعب في إجراء متبع قبل المباريات الرسمية.

ويدخل الأهلي مباراة المصري وفي رصيده 69 نقطة جمعها على مدى 31 جولة، بعدما حقق الفوز في 20 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي».

وتعادل في 9 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة – الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي - الإسماعيلي - طلائع الجيش»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.

ينطلق اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - على لطفي - مصطفى شوبير.

خط الدفاع: على معلول - أكرم توفيق - محمود وحيد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - بدر بانون - محمد هاني - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمود كهربا - مروان محسن - حسين الشحات - صلاح محسن - والتر بواليا - طاهر محمد طاهر.

تنقل شبكة أون تايم سبورت مباريات الدوري المصري في بث مباشر وبشكل حصري في مصر وفي العالم عبر ترددها على الأقمار الصناعية المختلفة، وتوفر أون سبورت برنامج تحليلي قبل المباريات يوفر متعة المشاهدة للمتابعين.

- الأهلي والمصري التاسعة مساء يوم الجمعة 20- 8- 2021، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 32.

- الأهلي والجونة أحد يومي 23-24 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 33.

- الأهلي وأسوان أحد يومي 26-27 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 34 والأخيرة.