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مهاب مميش يشاهد «ياما في الجراب يا حاوي» بمسرح مكتبة الإسكندرية

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مهاب مميش يشاهد «ياما في الجراب يا حاوي» بمسرح مكتبة الإسكندرية مهاب مميش يشاهد «ياما في الجراب يا حاوي» بمسرح مكتبة الإسكندرية

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حضر الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عرض مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» بالمسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية. ومن جانبه أشاد الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية بالعرض وقال إنه يعتز بأن العمل الرائع يتم عرضه على مسرح مكتبة الإسكندرية.

وأشار الفقي إلى العلاقة القوية التي تجمعه بالفنان القدير والمبدع يحيى الفخراني منذ عشرات السنين. وأكد أن العرض كان مفاجأة رائعة ومبهرة. ووجه التحية للفنانين المشاركين وجميع القائمين على العمل.

يذكر أن «ياما في الجراب يا حاوي» عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي «ليلة من ألف ليلة» إخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم اللامعين يجتمعون في عمل واحد لأول مرة هم الفنان الكبير يحيى الفخراني والنجم إياد نصار ونجما الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان والنجم شريف الدسوقي ونجوم المسرح سما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاء قوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.

المصرى اليوم

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