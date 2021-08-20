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وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ملعب استاد السويس الجديد استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

وحرص لاعبو الزمالك على معاينة أرضية ملعب استاد السويس قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا.

ويواجه الفريق نظيره سيراميكا اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً ضمن مواجهات الجولة رقم 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 73 نقطة.

ينطلق اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

قرر باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك استبعاد عدد من الأسماء عن القائمة التي ستخوض مواجهة سيراميكا كليوباترا في إطار الجولة 32 من منافسات الدوري المصري الممتاز .

وجاء الحارس محمد عواد في مقدمة المستبعدين إلى جانب عبدالله جمعة ومحمد عبدالسلام ومحمد أشرف روقا وحمديد أحداد إلى جانب أسامة فيصل.

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش – محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبدالغني – محمود حمدي الونش - محمد عبدالشافي – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي .

خط الوسط: طارق حامد – يوسف إبراهيم أوباما – إسلام جابر – محمود عبدالعزيز – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – أيمن حفني – محمود عبدالرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى – مروان حمدي

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