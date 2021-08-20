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كورونا في 24 ساعة.. المغرب تسجل 8216 إصابة و6121 بالعراق و721 بالأردن

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كورونا في 24 ساعة.. المغرب تسجل 8216 إصابة و6121 بالعراق و721 بالأردن كورونا في 24 ساعة.. المغرب تسجل 8216 إصابة و6121 بالعراق و721 بالأردن
"الصحة المغربية" سجلت 115 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات 11587 شخصاً

كورونا في 24 ساعة.. المغرب تسجل 8216 إصابة و6121 بالعراق و721 بالأردن

سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 8216 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 799775 إصابة.

وتفصيلاً، أشارت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، أنها سجلت 115 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 11587، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 707143.


وسجل العراق 6121 إصابة جديدة, ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 1815497 إصابة، حيث أفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 67 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي الوفيات إلى 20025, فيما تم تسجيل 9224 حالة شفاء جديدة, ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 1641870 حالة.

وفي الأردن بلغت الإصابات الجديدة 721 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 788088 إصابة، حيث أوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 765509 حالات شفاء بعد تسجيل 396 حالة إضافية، كما سجلت 9 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10273 حالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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