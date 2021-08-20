رهبان دير الشايب بالأقصر يتلقون الجرعة الثانية من لقاح كورونا

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تلقى رهبان دير القديس الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، صباح اليوم الجمعة، الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا «أسترازينيكا»، كما تلقى 9 من الآباء والكهنة الجرعة الأولى من اللقاح، من خلال فريق طبي متنقل تابع لمديرية الصحة بالأقصر، وذلك بعد عملية إتمام التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان.

كان فريق التطعيم بمديرية الصحة والسكان بالأقصر، تحت إشراف الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتورة إلهام محمد محمود وكيل مديرية الشؤون الصحية بالأقصر، والدكتور ايليا أنسي من مستشفى حميات الأقصر، توجه أمس الخميس، إلى دير الأنبا متاؤس الفاخوري، وكنيسة العذراء مريم بمدينة إسنا، وأعطى اللقاح لمن تلقوا الجرعة الأولى، وتطعيم من تم تسجيل بياناتهم على نظام التسجيل الخاص بالوزارة.

وأشاد رهبان الدير بمبادرة الدولة في توفير اللقاح، ووجهوا الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والفرق الطبية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالأقصر، لحرصهم على صحة المصريين.

وفي هذا السياق، يحرص أساقفة ومطارنة ورهبان وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على تلقي لقاح كورونا وتشجيع الجميع عليه من أجل اتخاذ خطوات في طريق الوقاية من فيروس كورونا ومكافحة انتشار العدوى به.