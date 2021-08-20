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مجاهد يطالب الخطيب ولبيب بـ«نبذ التعصب» .. ورئيس الزمالك: زيارتي للأهلي واردة
-
الأحد 29 أغسطس 2021 10:10 مساءً
رئيس لجنة كورونا: بوادر الموجة الرابعة بدأت.. وهذا هو الحل الأمثل
-
الأحد 29 أغسطس 2021 10:10 مساءً
رئيس مدينة مرسى مطروح يعقد اجتماعًا استعدادًا للسيول
-
الأحد 29 أغسطس 2021 10:10 مساءً
أول مستثمر كفيف في البورصة: البرنامج الناطق سهل الوضع
-
الأحد 29 أغسطس 2021 10:10 مساءً
محافظ القاهرة: إنهاء إجراءات ترقية أكثر من 3 آلاف موظف
-
الأحد 29 أغسطس 2021 10:09 مساءً
وزير الخارجية يتوجه إلى الجزائر
-
الأحد 29 أغسطس 2021 10:09 مساءً
البنتاجون يؤكد بأن الهجوم الأمريكي في كابول كان بسبب تهديد «داعش»
-
الأحد 29 أغسطس 2021 10:09 مساءً
بايدن يحذر من دمار هائل بسبب إعصار «إيدا»
-
الأحد 29 أغسطس 2021 10:09 مساءً
بولندا.. اعتقال 13 شخصا خربوا السياج الحدودي مع بيلاروس
-
الأحد 29 أغسطس 2021 10:09 مساءً
طالبان : تمكّنا من الردّ على واشنطن بطريقة لن تنساها
-
الأحد 29 أغسطس 2021 10:09 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
هام لكل طلاب الثانوية⭕ موعد تنسيق الجامعات الخاصة والتخصصات الجديدة وقائمة أسعار ومصرفات الكليات
فيديو
فيديو اليوم السابع
الجمعة 20 أغسطس 2021 07:21 مساءً
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