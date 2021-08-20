تعرف على موازنة مجلسي النواب والشيوخ ورواتب الأعضاء هذا العام

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وفقاً لقانون ربط الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئة البرلمانية للعام المالي 2021-2020 فإن موازنة مجلس النواب هذا العام بلغت مليارًا و471 مليونًا و60 ألف جنيه.

فيما بلغت موازنة مجلس الشيوخ 581 مليونا و104 آلاف جنيه، في أول عام للمجلس الجديد.

جدير بالذكر أن موازنة مجلس النواب، في العام المالي السابق وصلت لمليار و655 مليون جنيه، أي أكثر من موازنة العام المالي الحالي بنحو 185 مليون جنيه، وجاء هذا الانخفاض بعد إعادة مجلس الشيوخ، ونقل عدد من العاملين بمجلس النواب إلى مجلس الشيوخ الجديد.

وحدد قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، بشأن مكافأة العضوية بالمادة (36)، أن يتقاضى عضو مجلس الشيوخ مكافأة شهرية مقدارها 5 آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أي مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور.

أما مكافأة الرئيس والوكيلين، فقد نصت المادة (37) بأن يتقاضي رئيس مجلس الشيوخ مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.