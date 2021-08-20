محافظ الأقصر يطمئن على تسعيرة الركوب بمعدية الأهالي

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تفقد المستشار مصطفى، محافظ الأقصر الهم معدية الاهالى والممشى السياحى بمدينة الاقصر، واطمئن على الالتزام بتسعيرة الركوب المقررة للمواطنين .

كما تفقد محافظ الأقصر أعمال التشطيبات النهائية لمقر الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء دكتور عماد ابو العزايم السكرتير العام المساعد لمحافظة الاقصر ،والمهندس اسعد مصطفى مدير مشروعات المحافظة والمهندس اسلام الخواجه استشاري مشروع تطوير الاقصر والشركات المنفذه لقطاعات التطوير،واحمد عبدالصبور مدير المتابعة الميدانية بمدينة الاقصر ورؤساء احياء وسط وشمال والمطار .