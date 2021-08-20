أخبار عاجلة

مجاهد يطالب الخطيب ولبيب بـ«نبذ التعصب» .. ورئيس الزمالك: زيارتي للأهلي واردة -
رئيس لجنة كورونا: بوادر الموجة الرابعة بدأت.. وهذا هو الحل الأمثل -
رئيس مدينة مرسى مطروح يعقد اجتماعًا استعدادًا للسيول -
أول مستثمر كفيف في البورصة: البرنامج الناطق سهل الوضع -
محافظ القاهرة: إنهاء إجراءات ترقية أكثر من 3 آلاف موظف -
وزير الخارجية يتوجه إلى الجزائر -
البنتاجون يؤكد بأن الهجوم الأمريكي في كابول كان بسبب تهديد «داعش» -
بايدن يحذر من دمار هائل بسبب إعصار «إيدا» -
بولندا.. اعتقال 13 شخصا خربوا السياج الحدودي مع بيلاروس -
طالبان : تمكّنا من الردّ على واشنطن بطريقة لن تنساها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ الأقصر يطمئن على تسعيرة الركوب بمعدية الأهالي

Print
محافظ الأقصر يطمئن على تسعيرة الركوب بمعدية الأهالي محافظ الأقصر يطمئن على تسعيرة الركوب بمعدية الأهالي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المستشار مصطفى، محافظ الأقصر الهم معدية الاهالى والممشى السياحى بمدينة الاقصر، واطمئن على الالتزام بتسعيرة الركوب المقررة للمواطنين .

كما تفقد محافظ الأقصر أعمال التشطيبات النهائية لمقر الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء دكتور عماد ابو العزايم السكرتير العام المساعد لمحافظة الاقصر ،والمهندس اسعد مصطفى مدير مشروعات المحافظة والمهندس اسلام الخواجه استشاري مشروع تطوير الاقصر والشركات المنفذه لقطاعات التطوير،واحمد عبدالصبور مدير المتابعة الميدانية بمدينة الاقصر ورؤساء احياء وسط وشمال والمطار .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مجاهد يطالب الخطيب ولبيب بـ«نبذ التعصب» .. ورئيس الزمالك: زيارتي للأهلي واردة

مجاهد يطالب الخطيب ولبيب بـ«نبذ التعصب» .. ورئيس الزمالك: زيارتي للأهلي واردة

رئيس لجنة كورونا: بوادر الموجة الرابعة بدأت.. وهذا هو الحل الأمثل

رئيس لجنة كورونا: بوادر الموجة الرابعة بدأت.. وهذا هو الحل الأمثل

رئيس مدينة مرسى مطروح يعقد اجتماعًا استعدادًا للسيول

رئيس مدينة مرسى مطروح يعقد اجتماعًا استعدادًا للسيول

أول مستثمر كفيف في البورصة: البرنامج الناطق سهل الوضع

أول مستثمر كفيف في البورصة: البرنامج الناطق سهل الوضع