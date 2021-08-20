محافظ الأقصر يتابع أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق بحي المطار

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تفقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، عددا من أحياء مدينة الأقصر وهى أحياء شمال ووسط وحى المطار للوقوف على أعمال ترميم وإعادة تأهيل وتطوير بعض الطرق وأعمال تبطين الترع.

واستهل جولته بطريق المطار الذي تقوم بتنفيذه الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الثامنة، كما تفقد ميدان النافورة ومدخل مطار الأقصر الدولى الذي تقوم بأعماله محافظة الأقصر عن طريق وزارة الاسكان، جهاز تعمير البحر الأحمر برئاسة المهندس حسنى منصور.

ووجه محافظ الأقصر بطلاء أعمدة الإنارة وتكثيف أعمال النظافة وضرورة المتابعة الدورية؛ وخاصة الاهتمام بنظافة الجزر في منتصف الطريق وعلى جانبى الطريق المؤدى للمطار، وسرعة الانتهاء من طلاء الواجهات المطلة على طريق الكباش وطريق المطار.

وتفقد أيضًا أعمال تبطين الترع بطريق المطار ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال التبطين.