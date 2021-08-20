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3 خطوات.. "سدايا" توضح طريقة إسناد تذاكر المباريات بـ"توكلنا" لمستخدم آخر

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عملية يمكن إتمامها لأحد المضافين لدى المستخدم بالتطبيق أو بالرمز الخاص

3 خطوات..

أوضحت الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، طريقة إسناد التذاكر لمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المتاحة في تطبيق "توكلنا" إلى مستخدم آخر.

وحسب "سدايا"، فإن ذلك يتم في ثلاث خطوات رئيسية، حيث يقوم المستخدم باستعراض تذاكر الفعالية التي يرغب في إسنادها، ثم يضغط على إسناد التذاكر.

وأوضحت "سدايا"، أنه يمكن إسناد التذكرة لأحد المتابعين المضافين لدى المستخدم في التطبيق أو باستخدام رمز توكلنا الخاص بالشخص المرغوب إسناد التذكرة لديه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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