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صحة حائل تنفّذ 535 جولة رقابية خلال شهر يوليو

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رصدت خلالها 73 مخالفة

صحة حائل تنفّذ 535 جولة رقابية خلال شهر يوليو

نفذت صحة حائل ممثلة في إدارة الالتزام خلال شهر يوليو من هذا العام 2021م، عدد 535 جولة رقابية عامة، ورصدت خلالها 73 مخالفة؛ حيث شملت الجولات عددًا من المستشفيات الحكومية والخاصة، والمجمعات العامة والمتخصصة، والصيدليات الأهلية؛ وذلك للتأكد من التقيد بالإجراءات الصحية والاحترازية.

وتفصيلًا: قامت إدارة الالتزام بصحة حائل بزيارة عدد 225 صيدلية أهلية، و211 زيارة لمجمعات صحية خاصة، وكذلك عدد 99 زيارة على المستشفيات الحكومية والخاصة، ورصدت خلال تلك الفترة 73 مخالفة صحية.

من جهته أكّد مساعد المدير العام للالتزام بصحة حائل الأخصائي صالح بن سعود الشمري، أن ذلك يأتي بتوجيه ومتابعة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري، موضحًا أن إدارة الالتزام مستمرة في أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية لجميع المنشآت الصحية الخاصة؛ للتأكد من التقيد بالإجراءات الصحية والاحترازية، ورصد أي مخالفات تؤثر سلبًا على جودة خدماتها للمرضى والمراجعين، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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