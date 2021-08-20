مطيع: أرحب بجهات التفتيش ونجلي سافر إلى طوكيو على نفقته الخاصة

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نفى المهندس مطيع فخر الدين الزهوي رئيس الاتحاد المصري للجودو ورئيس الاتحاد الأفريقي للسومو، التهم التي طالته مؤخرا ومنها سفر نجله إلى طوكيو.

ورفض مطيع القول إن سبب الهجوم على المجلس الحالي هو عدم تحقيق ميداليات في طوكيو: الهجوم ليس بسبب عدم الحصول على ميدالية في طوكيو بدليل أن بعض الاتحادات لم تحقق نتائج إيجابية في طوكيو، ورغم ذلك لم تتعرض لانتقادات من الإعلام، أو من أي جهة أخرى.

وحدد رئيس الاتحاد أسباب عدم الحصول على ميدالية أوليمبية، وقال إن السبب يعود إلى إصابة رمضان درويش قبل انطلاق المنافسات بـ ٦ أشهر، مما جعله يغيب عن بطولة العالم بالمجر التي أقيمت في يونيو الماضي وقبل شهر واحد فقط من الدورة الأوليمبية، فضلًا عن تأخر تصنيفه العالمي، مما جعله يقع في الأدوار التمهيدية مع المصنف رقم ١ على العالم.

وتابع: تعرض اللاعب محمد عبدالموجود للإصابة في ركبته أثناء مشاركته في بطولة العالم بالمجر أيضا، بالإضافة إلى تغيير المدير الفني الأجنبي عدة مرات، حيث اعتذر المدير الفني الجورجي الذي كان يتولي تدريب المنتخب منذ عامين بسبب ظروفه العائلية وذلك قبل الأولمبياد بخمسة أشهر، وحاول الاتحاد التعاقد مع مدير فني آخر ونجح في ذلك بالتعاقد مع مدير فني أوزبكستاني ولكنه لم يستمر سوى شهر واحد فقط بسبب تأخر إنهاء إجراءات التعاقد معه من قبل وزارة الشباب والرياضة، الأمر الذي جعله يعتذر عن عدم استكمال المهمة نظرا لضيق الوقت المتبقي على انطلاق الأولمبياد.

ورحب مطيع بأي جهة تريد رصد أعمال الاتحاد والتفتيش على كافة الأمور المالية والإدارية وحتى الفنية، وقال: أبواب الاتحاد مفتوحة طوال الأسبوع لمن يرغب بالتفتيش على أعمال الاتحاد، ونرحب بهم في أي وقت يريدونه.

وشدد رئيس الاتحاد على أن نجله محمد قام بالسفر إلى طوكيو على نفقته الخاصة وليس للاتحاد أو اللجنة الأولمبية أو وزارة الشباب والرياضة أي دخل في سفر نجله وقال: الاتحاد الدولي هو من قام باستخراج بطاقة الدخول (ID)، وأي تكاليف مالية سواء انتقالاته أو سفره ذهابا وعودة أو إعاشة كانت على نفقته الشخصية، والأوراق والمستندات الموجودة لدينا تؤكد ذلك ونحن على استعداد تام لتقديمها لكل من يريد الاطلاع عليها.